Чому гальмує смартфон — 10 причин і як це швидко виправити

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Повільна робота, зависання чи випадкові збої знайомі багатьом власникам телефонів. Щоб повернути комфорт, варто зрозуміти джерело проблеми та діяти адресно.

Про це пише iTechua.

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Забагато відкритих програм

Пристрої з невеликою ОЗП (наприклад, 2 ГБ) починають "тупити", коли одночасно запущено кілька важких застосунків. Закрийте зайве через меню багатозадачності, а непотрібні програми видаліть.

Переповнений кеш

Тимчасові файли накопичуються і сповільнюють систему. Очистьте кеш у налаштуваннях або скористайтеся утилітами на кшталт CCleaner.

Нестача вільної пам'яті

Коли сховище майже заповнене, системі бракує місця для кешу й службових процесів. Видаліть зайві файли, перенесіть фото та відео на карту пам'яті чи у хмару.

Зайві додатки

Програми, якими ви давно не користувалися, займають місце і можуть фоново навантажувати систему. Перегляньте список встановленого та видаліть усе зайве.

Старий смартфон

З оновленнями Android зростають вимоги до "заліза", і старі моделі не завжди справляються. Не оновлюйте ОС на бюджетниках без потреби; якщо телефону 2-3 роки і більше — подумайте про заміну.

Застаріла версія Android

Помилки, вже виправлені в новіших релізах, лишаються у старих. Перевірте "Налаштування" — "Система" — "Оновлення ПЗ" і встановіть доступні апдейти.

Проблеми з прошивкою

Часто збої можуть спричиняти сторонні збірки або невдалі оновлення системи. Візьміть у звичку завжди користуватися лише офіційною прошивкою, а у складних випадках виконуйте скидання до заводських налаштувань.

Віруси та шкідливе ПЗ

Шкідливі повідомлення, підозрілі застосунки та нетипова активність пристрою можуть споживати ресурси та уповільнювати роботу пристрою. Проскануйте систему спеціалізованими додатками та видаліть все, що викликає сумніви.

Перегрів

Високі температури процесора знижують продуктивність, розряджають акумулятор та можуть призвести до вимкнення пристрою. Уникайте використання смартфона на сонці та знімайте чохол під час навантаження, а також не використовуйте ресурсомісткі застосунки під час заряджання.

Апаратні несправності

Будь-які апаратні несправності, хай то зношений акумулятор, дефекти пам'яті чи інші пошкодження, провокують непередбачувану поведінку смартфона. Якщо базові кроки не допомогли, такі як перезавантаження, зверніться до сервісного центру для діагностики.

Нагадаємо, навіть найсучасніші методи захисту не гарантують повної безпеки смартфона. Важливо вміти розпізнавати підозрілу активність і вчасно вживати заходів, аби уникнути серйозних наслідків.

Також ми писали, що смартфон може уповільнюватися не через зношення компонентів, а через звички користувача. Саме щоденні дії часто стають причиною затримок, "гальмування" анімацій і втрати плавності роботи.