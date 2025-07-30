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Головна Технології Зелена лінія на екрані смартфона — що вона означає

Зелена лінія на екрані смартфона — що вона означає

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 12:52
Зелена лінія на екрані смартфона — чому вона виникає та як її позбутися
Зелені лінії на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Зелена вертикальна смуга на дисплеї — це апаратна несправність, яку неможливо усунути оновленнями чи налаштуваннями. Єдине реальне рішення — заміна екрана (інколи разом із модулем, а подекуди й материнською платою).

Про це пише Android Authority.

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Що відбувається і чому з'являється "зелена лінія"

Користувачі повідомляють про тонку зелену смугу від верхнього до нижнього краю екрана: смартфон працює, але дефект добре помітний. Проблему фіксують у пристроях різних брендів — від Samsung, OnePlus, OPPO, realme, vivo/iQOO, Xiaomi, Motorola, Nothing і HUAWEI до Apple. Спільний знаменник — AMOLED‑дисплей, випадки з LCD‑екранами для телефонів практично не трапляються. Частіше страждають апарати віком близько року‑двох, а також пристрої, що експлуатуються у спекотному та вологому кліматі. З часом ліній може ставати більше, з'являються інші відтінки (рожеві чи білі), інколи смуга мерехтить, але зазвичай лишається постійною і видно її всюди — від екрана блокування до Always‑On.

Ймовірна причина — пошкоджений або дефектний шлейф чи конектор дисплея, що спричиняє незворотні зміни в панелі. Збіг появи дефекту з оновленням ПЗ пояснюють тим, що під час інсталяції телефон сильніше нагрівається, а надмірне тепло може прискорити апаратний збій. Водночас самі оновлення не є джерелом проблеми. Зелена лінія також може з'явитися після удару, тиску на екран або контакту з водою — у таких випадках шанси на безплатний ремонт мінімальні.

Що робити з дефектом

Насамперед перезавантажте пристрій, щоб відсікти разовий збій — це не "лікує" проблему, але може зекономити похід у сервіс. Якщо лінія не зникла, звертайтеся до підтримки або сервісного центру: зазвичай знадобиться заміна екрана, а іноді й цілого модульного блока або плати — залежно від конструкції моделі. Небезпечні "лайфхаки" з підігрівом запальничкою біля краю екрана категорично не рекомендуються: ризик пошкодити батарею і спричинити займання значно перевищує будь‑яку уявну користь.

Єдиного підходу у виробників немає, тож усе залежить від бренду й віку пристрою. У межах стандартної гарантії за відсутності слідів ударів чи вологи дефект найчастіше визнають апаратним і усувають безплатно. Якщо ж на корпусі або всередині є пошкодження, безплатний ремонт, скоріш за все, відхилять, навіть коли вони безпосередньо не спричинили "зелену лінію".

Нагадаємо, дві непомітні, на перший погляд, темні цятки на екрані можуть зіпсувати враження від перегляду — вони вперто "висять" на зображенні, привертаючи увагу. У більшості випадків це наслідок мертвих пікселів, які більше не реагують на зміну кольору й залишаються чорними, незалежно від контенту.

Також ми писали, що коли екран смартфона швидко вкривається плямами, навіть після протирання — ймовірно, зносилося олеофобне покриття. Цей тонкий захисний шар стримує жир від пальців і забезпечує легке ковзання, але з часом втрачає ефективність.

ремонт гаджети смартфон дефекти екран
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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