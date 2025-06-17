Як запобігти вигоранню OLED-екранів смартфонів — корисні поради

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Сучасні OLED і AMOLED-екрани вражають яскравістю, але з часом можуть тьмяніти через так званий ефект вигорання пікселів. Найчастіше це трапляється, коли статична картинка залишається на дисплеї довше, ніж потрібно.

Про те, як сповільнити зношення екрана, пише OBOZ.ua.

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Насамперед увімкніть системну темну тему і, по можливості, активуйте її у застосунках — так дисплей одночасно залучає менше пікселів і отримує менше теплового навантаження. Другим кроком стане автоматичне регулювання яскравості: не тримайте повзунок на максимумі постійно, дайте сенсорам пристрою підлаштовуватися до освітлення самостійно або встановіть комфортний рівень вручну.

Ще одна невелика зміна, що дає великий ефект, — скорочення часу вимикання екрана. Якщо смартфон гасне за 15-30 секунд бездіяльності, пікселі світяться саме стільки, скільки потрібно, і не більше.

У налаштуваннях дисплея також варто перевірити, чи є опції захисту на кшталт Pixel Shift або автоматичного зміщення елементів Always-On Display. Ледь помітне зміщення картинки запобігає постійному навантаженню на одні й ті ж пікселі і суттєво продовжує ресурс панелі.

Якщо ж легке вигорання вже далося взнаки, спробуйте спеціальні утиліти на кшталт OLED Saver або Screen Burn-in Tool. Ці програми запускають анімації з інверсією кольорів, що допомагає "перерозподілити" роботу пікселів і трохи відновити рівномірність підсвічування.

Нагадаємо, правильне налаштування дисплея смартфона може істотно полегшити симптоми світлочутливості, які часто супроводжують хронічну мігрень. Завдяки зміні окремих параметрів екрана вдається зменшити навантаження на зір і знизити ризик появи головного болю.

Також ми писали, що хоча смартфони постійно в користуванні, далеко не всі знають, як безпечно очищати їх від бруду та мікробів. Нехтування елементарними правилами під час чищення може призвести до пошкодження пристрою.