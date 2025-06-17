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Как защитить OLED-экран смартфона от выгорания пикселей

17 июня 2025 05:12
Владимир Мололкин - редактор
Как предотвратить выгорание OLED-экранов смартфонов — полезные советы
Смартфон в руках. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Современные OLED и AMOLED-экраны впечатляют яркостью, но со временем могут тускнеть из-за так называемого эффекта выгорания пикселей. Чаще всего это случается, когда статичная картинка остается на дисплее дольше, чем нужно.

О том, как замедлить износ экрана, пишет OBOZ.ua.

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Как защитить экран смартфона от выгорания

Первым делом включите системную темную тему и, по возможности, активируйте ее в приложениях — так дисплей одновременно задействует меньше пикселей и получает меньше тепловой нагрузки. Вторым шагом станет автоматическая регулировка яркости: не держите ползунок на максимуме постоянно, дайте сенсорам устройства подстраиваться к освещению самостоятельно или установите комфортный уровень вручную.

Еще одно небольшое изменение, дающее большой эффект, — сокращение времени выключения экрана. Если смартфон гаснет за 15-30 секунд бездействия, пиксели светятся именно столько, сколько нужно, и не более.

В настройках дисплея также стоит проверить, есть ли опции защиты вроде Pixel Shift или автоматического смещения элементов Always-On Display. Едва заметное смещение картинки предотвращает постоянную нагрузку на одни и те же пиксели и существенно продлевает ресурс панели.

Если легкое выгорание уже дало о себе знать, попробуйте специальные утилиты вроде OLED Saver или Screen Burn-in Tool. Эти программы запускают анимации с инверсией цветов, что помогает "перераспределить" работу пикселей и немного восстановить равномерность подсветки.

Напомним, правильная настройка дисплея смартфона может существенно облегчить симптомы светочувствительности, которые часто сопровождают хроническую мигрень. Благодаря изменению отдельных параметров экрана удается уменьшить нагрузку на зрение и снизить риск появления головной боли.

Также мы писали, что хотя смартфоны постоянно в пользовании, далеко не все знают, как безопасно очищать их от грязи и микробов. Пренебрежение элементарными правилами во время чистки может привести к повреждению устройства.

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