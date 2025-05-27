Болить голова від смартфона — 5 налаштувань екрана, які допоможуть

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Грамотно налаштований екран смартфона може значно послабити світлочутливість і дискомфорт, які нерідко супроводжують хронічні мігрені. Деякі налаштування допомагають зменшити навантаження на очі й знизити ймовірність виникнення болю.

Про це пише Android Authority.

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Досвід користувачів вказує, що яскраве підсвічування, холодне синє світло та ривки під час прокручування контенту здатні запускати "каскад" мігрені або посилювати вже наявний біль. Щоб мінімізувати ці подразники, фахівці радять перевірити та відкоригувати кілька параметрів смартфона.

Темний режим за замовчуванням

Рекомендується встановити темну тему як основну на всіх пристроях. На телефонах із розширеними параметрами, зокрема Oppo Reno 10 Pro+ або Samsung Galaxy, варто обирати найтемніший стиль інтерфейсу. Для програм, що не перемикаються автоматично, бажано активувати темний режим у налаштуваннях самих застосунків. Такий підхід знижує яскравість великих білих площ і зменшує навантаження на очі.

Постійний фільтр Eye Comfort

Функція Night Light чи Eye Comfort, доступна в Android, зменшує частку синього спектра й робить підсвічування теплішим. Експерти радять залишити фільтр увімкненим цілодобово й пересунути повзунок температури в найтеплішу зону. Попри незначне спотворення кольорів, користувач отримує відчутне зниження світлочутливості та напруги очей.

Перехід на браузер із примусовим темним режимом

Якщо стандартний браузер не підтримує примусове затемнення сторінок, доцільно встановити альтернативу, наприклад, Brave. У меню Appearance міститься налаштування Night Mode, що перефарбовує "світлі" сайти в темні тони, зберігаючи контрастність тексту й зменшуючи блиск екрана.

Ручне керування яскравістю

Автоматичне регулювання часто підвищує яскравість у невідповідний момент, тому фахівці радять вимкнути опцію "Адаптивна яскравість". У темних умовах екран варто знижувати до мінімального рівня вручну, а на вулиці — підвищувати до комфортного. Такий контроль запобігає різким перепадам освітленості, які можуть провокувати біль.

Максимальна частота оновлення дисплея

Щоб зменшити ривки під час прокручування й уникнути пов'язаної з ними нудоти, дослідники рекомендують активувати найбільшу доступну частоту — 120 Гц або вище. Плавні анімації й менше мерехтіння полегшують візуальне сприйняття та допомагають утримувати симптоми під контролем.

Нагадаємо, сучасні смартфони здатні на набагато більше, ніж просто дзвінки чи перегляд соцмереж. Однак багато користувачів обмежуються лише тими застосунками, які встановлені за замовчуванням.

Також ми писали, що у 2025 році смартфони перетворилися на справжні кишенькові комп'ютери — вони не лише передають повідомлення й запускають ігри, а й обробляють великі фото- та відеофайли, виконують завдання зі штучним інтелектом і зберігають у пам'яті десятки застосунків одночасно. Така продуктивність вимагає не лише потужного процесора, а й значного обсягу оперативної пам'яті.