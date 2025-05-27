Болит голова от смартфона — 5 настроек экрана, которые помогут

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Грамотно настроенный экран смартфона может значительно ослабить светочувствительность и дискомфорт, которые нередко сопровождают хронические мигрени. Некоторые настройки помогают уменьшить нагрузку на глаза и снизить вероятность возникновения боли.

Об этом пишет Android Authority.

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Опыт пользователей указывает, что яркая подсветка, холодный синий свет и рывки при прокрутке контента способны запускать "каскад" мигрени или усиливать уже имеющуюся боль. Чтобы минимизировать эти раздражители, специалисты советуют проверить и откорректировать несколько параметров смартфона.

Темный режим по умолчанию

Рекомендуется установить темную тему как основную на всех устройствах. На телефонах с расширенными параметрами, в частности Oppo Reno 10 Pro+ или Samsung Galaxy, стоит выбирать темный стиль интерфейса. Для программ, которые не переключаются автоматически, желательно активировать темный режим в настройках самих приложений. Такой подход снижает яркость больших белых площадей и уменьшает нагрузку на глаза.

Постоянный фильтр Eye Comfort

Функция Night Light или Eye Comfort, доступная в Android, уменьшает долю синего спектра и делает подсветку более теплой. Эксперты советуют оставить фильтр включенным круглосуточно и передвинуть ползунок температуры в самую теплую зону. Несмотря на незначительное искажение цветов, пользователь получает ощутимое снижение светочувствительности и напряжения глаз.

Переход на браузер с принудительным темным режимом

Если стандартный браузер не поддерживает принудительное затемнение страниц, целесообразно установить альтернативу, например, Brave. В меню Appearance содержится настройка Night Mode, которая перекрашивает "светлые" сайты в темные тона, сохраняя контрастность текста и уменьшая блеск экрана.

Ручное управление яркостью

Автоматическая регулировка часто повышает яркость в неподходящий момент, поэтому специалисты советуют выключить опцию "Адаптивная яркость". В темных условиях экран стоит снижать до минимального уровня вручную, а на улице — повышать до комфортного. Такой контроль предотвращает резкие перепады освещенности, которые могут провоцировать боль.

Максимальная частота обновления дисплея

Чтобы уменьшить рывки при прокрутке и избежать связанной с ними тошноты, исследователи рекомендуют активировать самую большую доступную частоту — 120 Гц или выше. Плавные анимации и меньше мерцания облегчают визуальное восприятие и помогают удерживать симптомы под контролем.

Напомним, современные смартфоны способны на гораздо большее, чем просто звонки или просмотр соцсетей. Однако многие пользователи ограничиваются лишь теми приложениями, которые установлены по умолчанию.

Также мы писали, что в 2025 году смартфоны превратились в настоящие карманные компьютеры — они не только передают сообщения и запускают игры, но и обрабатывают большие фото- и видеофайлы, выполняют задачи с искусственным интеллектом и хранят в памяти десятки приложений одновременно. Такая производительность требует не только мощного процессора, но и значительного объема оперативной памяти.