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Головна Технології Биті пікселі на дисплеї — як знайти та виправити дефект

Биті пікселі на дисплеї — як знайти та виправити дефект

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 05:12
Чорні точки на екрані — як знайти та виправити биті пікселі
Биті пікселі на екрані монітора. Фото: кадр з відео/YouTube

Пара крихітних чорних точок посеред екрана здатна зіпсувати вечір за серіалом — вони одразу впадають в очі й відволікають від сюжету. Найчастіше це "мертві" пікселі, які залишаються темними, тоді як сусідні елементи змінюють колір.

Про це пише SlashGear.

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Чому виникають "мертві" пікселі та як їх виправити

"Мертвий" піксель — це крихітний квадрат, який не світиться взагалі, а "застряглий" або "яскравий" піксель, навпаки, безперервно світиться одним із кольорів (RGB) чи білим. Причина "зависання" — збій транзистора, і його часто можна усунути, тоді як "мертвий" піксель нерідко спричинений виробничим браком або фізичним пошкодженням матриці.

Поодинокі дефекти рідко впливають на роботу пристрою, але їхнє "розмноження" зменшує корисну площу екрана, а в тачскріні ще й ускладнює керування. Щоб зрозуміти, наскільки все серйозно, потрібно точно встановити тип проблеми.

На суцільному кольоровому тлі (крім чорного) "мертвий" піксель має вигляд суцільної темної цятки, а "застряглий" добре помітний на чорному полі, світившись червоним, зеленим, синім або білим. Щоб перевірити цілісність свого екрана:

  • відкрийте сайт testmyscreen.com;
  • у гамбургер-меню оберіть Solid Colors — екран стане білим;
  • пошукайте чорні плями, натисніть, щоб змінити тло на чорне, і перевірте, чи немає яскравих точок.
  • перегляньте всі доступні кольори, доки не знайдете проблемний піксель.

Перед тестом вимкніть пристрій і витріть дисплей мікрофіброю, змоченою дистильованою водою, щоб пил не маскував дефект.

Існує певний шанс "реанімувати" піксель. Можна використати такі способи:

  • перезапуск — вимкніть пристрій на 30 секунд або довше, тоді увімкніть;
  • легке постукування — кілька разів м'яко торкніться зони дефекту;
  • масаж — вимкніть екран, загорніть палець у м'яку тканину й акуратно натискайте на місце з "мертвим" пікселем;
  • програмні утиліти (JScreenFix, PixelHealer) — у вікні застосунку розташуйте анімацію поверх проблемної точки й залиште на кілька хвилин, за потреби повторіть;
  • функції Pixel Refresh (LG, Samsung) — у меню налаштувань OLED-панелі запустіть автоматичне очищення.

Якщо жоден спосіб не допоміг, доведеться міняти матрицю. Зверніться до сервісного центру, щоб уточнити вартість і процедуру заміни.

Нагадаємо, неправильний підхід до очищення екрана може безповоротно пошкодити покриття монітора, ноутбука або телевізора. Варто уникати агресивних засобів і користуватися лише перевіреними, безпечними методами.

Також ми писали, що на початку 2000-х плазмові телевізори були символом технологічного прогресу в домашньому кіно. Проте вже за кілька років їх витіснили інші екрани, а сама технологія залишилася в минулому.

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Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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