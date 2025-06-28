Чим не можна протирати екран телевізора та ноутбука — перелік шкідливих засобів

Протирання екрана телевізора. Фото: Freepik

Неправильно підібрані засоби можуть назавжди зіпсувати поверхню монітора, ноутбука чи телевізора. Деякі методи очищення небезпечні, проте існують і безпечні для вашого екрана.

Про це пише Ukr.Media.

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Екрани персональних комп'ютерів і телевізорів, на відміну від більшості смартфонів із захисним склом, не мають додаткового покриття проти подряпин. Саме тому вони чутливі до низки побутових засобів.

Не можна користуватися:

побутовою хімією для скла — аерозолі й рідини, розроблені для вікон, містять компоненти, що руйнують антибліковий шар, залишаючи плями, які вже не відмити;

звичайними вологими серветками — антибактеріальні або зволожувальні серветки нерідко містять етиловий спирт чи доглядові добавки. Перші поступово "з'їдають" покриття, другі розмазуються по дисплею;

губками та ганчірками для посуду — їх жорстка текстура підходить для загартованого скла смартфона, але швидко дряпає неприкритий екран ноутбука або телевізора;

побутовими ганчірками для прибирання — ворс або грубі волокна діють так само, як і губки: регулярне протирання залишає мікроподряпини;

паперовими виробами — серветки, рушники чи туалетний папір складаються з деревного волокна. На мікрорівні воно досить тверде, щоб залишати подряпини, навіть якщо ви не помічаєте їх одразу.

Натомість існують бюджетні спеціалізовані засоби, безпечні для будь-якого типу покриття:

вологі серветки для екранів — на упаковці зазначено, що вони не містять спирту та агресивної хімії й підходять для всіх дисплеїв;

спреї, гелі та пінки — наносити розчин тільки на м'яку тканину (а не безпосередньо на екран), щоб краплі не потрапили всередину корпусу;

мікрофібра — тканина з тонкими волокнами делікатно видаляє пил і відбитки, не пошкоджуючи шар антибліку;

фланелеві або інші безворсові серветки для оптики — їх також безпечно застосовувати для дисплеїв, особливо матових.

Спеціальні засоби коштують набагато дешевше, ніж ремонт або заміна екрана, тож їх використання — найрозсудливіше рішення.

Нагадаємо, сучасні OLED та AMOLED-дисплеї забезпечують чудову яскравість і насиченість, проте з часом можуть втрачати якість зображення через вигорання пікселів. Найчастіше це стається, коли на екрані тривалий час відображається одна й та сама статична картинка.

Також ми писали, що, хоча протягом років користувачі масово захищали екрани плівками, сучасне захисне скло стало настільки міцним, що в більшості випадків додаткове покриття вже не є обов'язковим.