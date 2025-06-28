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Чем нельзя протирать экран телевизора и монитора

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 05:12
Чем нельзя протирать экран телевизора и ноутбука — перечень вредных средств
Протирание экрана телевизора. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие существуют опасные и безопасные методы очистки

Неправильно подобранные средства могут навсегда испортить поверхность монитора, ноутбука или телевизора. Некоторые методы очистки опасны, однако существуют и безопасные для вашего экрана.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Какие существуют опасные и безопасные методы очистки

Экраны персональных компьютеров и телевизоров, в отличие от большинства смартфонов с защитным стеклом, не имеют дополнительного покрытия против царапин. Именно поэтому они чувствительны к ряду бытовых средств.

Нельзя пользоваться:

  • бытовой химией для стекол — аэрозоли и жидкости, разработанные для окон, содержат компоненты, разрушающие антибликовый слой, оставляя пятна, которые уже не отмыть;
  • обычными влажными салфетками — антибактериальные или увлажняющие салфетки нередко содержат этиловый спирт или уходовые добавки. Первые постепенно "съедают" покрытие, вторые размазываются по дисплею;
  • губками и тряпками для посуды — их жесткая текстура подходит для закаленного стекла смартфона, но быстро царапает неприкрытый экран ноутбука или телевизора;
  • бытовыми тряпками для уборки — ворс или грубые волокна действуют так же, как и губки: регулярное протирание оставляет микроцарапины;
  • бумажными изделиями — салфетки, полотенца или туалетная бумага состоят из древесного волокна. На микроуровне оно достаточно твердое, чтобы оставлять царапины, даже если вы не замечаете их сразу.

Зато существуют бюджетные специализированные средства, безопасные для любого типа покрытия:

  • влажные салфетки для экранов — на упаковке указано, что они не содержат спирта и агрессивной химии и подходят для всех дисплеев;
  • спреи, гели и пенки — наносить раствор только на мягкую ткань (а не непосредственно на экран), чтобы капли не попали внутрь корпуса;
  • микрофибра — ткань с тонкими волокнами деликатно удаляет пыль и отпечатки, не повреждая слой антиблика;
  • фланелевые или другие безворсовые салфетки для оптики — их также безопасно применять для дисплеев, особенно матовых.

Специальные средства стоят гораздо дешевле, чем ремонт или замена экрана, так что их использование — самое разумное решение.

Напомним, современные OLED и AMOLED-дисплеи обеспечивают превосходную яркость и насыщенность, однако со временем могут терять качество изображения из-за выгорания пикселей. Чаще всего это происходит, когда на экране длительное время отображается одна и та же статичная картинка.

Также мы писали, что, хотя на протяжении лет пользователи массово защищали экраны пленками, современное защитное стекло стало настолько прочным, что в большинстве случаев дополнительное покрытие уже не является обязательным.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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