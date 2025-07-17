Черные точки на экране — как найти и исправить битые пиксели

Битые пиксели на экране монитора. Фото: кадр из видео/YouTube

Пара крошечных черных точек посреди экрана способна испортить вечер за сериалом — они сразу бросаются в глаза и отвлекают от сюжета. Чаще всего это "мертвые" пиксели, которые остаются темными, тогда как соседние элементы меняют цвет.

Об этом пишет SlashGear.

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Почему возникают "мертвые" пиксели и как их исправить

"Мертвый" пиксель — это крошечный квадрат, который не светится вообще, а "застрявший" или "яркий" пиксель, наоборот, непрерывно светится одним из цветов (RGB) или белым. Причина "зависания" — сбой транзистора, и его часто можно устранить, тогда как "мертвый" пиксель нередко вызван производственным браком или физическим повреждением матрицы.

Единичные дефекты редко влияют на работу устройства, но их "размножение" уменьшает полезную площадь экрана, а в тачскрине еще и затрудняет управление. Чтобы понять, насколько все серьезно, нужно точно установить тип проблемы.

На сплошном цветном фоне (кроме черного) "мертвый" пиксель имеет вид сплошного темного пятнышка, а "застрявший" хорошо заметен на черном поле, светясь красным, зеленым, синим или белым. Чтобы проверить целостность своего экрана:

откройте сайт testmyscreen.com;

в гамбургер-меню выберите Solid Colors — экран станет белым;

поищите черные пятна, нажмите, чтобы изменить фон на черный, и проверьте, нет ли ярких точек.

просмотрите все доступные цвета, пока не найдете проблемный пиксель.

Перед тестом выключите устройство и протрите дисплей микрофиброй, смоченной дистиллированной водой, чтобы пыль не маскировала дефект.

Существует определенный шанс "реанимировать" пиксель. Можно использовать следующие способы:

перезапуск — выключите устройство на 30 секунд или дольше, затем включите;

легкое постукивание — несколько раз мягко коснитесь зоны дефекта;

массаж — выключите экран, заверните палец в мягкую ткань и аккуратно нажимайте на место с "мертвым" пикселем;

программные утилиты (JScreenFix, PixelHealer) — в окне приложения расположите анимацию поверх проблемной точки и оставьте на несколько минут, при необходимости повторите;

функции Pixel Refresh (LG, Samsung) — в меню настроек OLED-панели запустите автоматическую очистку.

Если ни один способ не помог, придется менять матрицу. Обратитесь в сервисный центр, чтобы уточнить стоимость и процедуру замены.

Напомним, неправильный подход к очистке экрана может безвозвратно повредить покрытие монитора, ноутбука или телевизора. Стоит избегать агрессивных средств и пользоваться только проверенными, безопасными методами.

Также мы писали, что в начале 2000-х плазменные телевизоры были символом технологического прогресса в домашнем кино. Однако уже через несколько лет их вытеснили другие экраны, а сама технология осталась в прошлом.