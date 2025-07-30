Зеленая линия на экране смартфона — почему она возникает и как от нее избавиться

Зеленые линии на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Зеленая вертикальная полоса на дисплее — это аппаратная неисправность, которую невозможно устранить обновлениями или настройками. Единственное реальное решение — замена экрана (иногда вместе с модулем, а иногда и материнской платой).

Об этом пишет Android Authority.

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Что происходит и почему появляется "зеленая линия"

Пользователи сообщают о тонкой зеленой полосе от верхнего до нижнего края экрана: смартфон работает, но дефект хорошо заметен. Проблему фиксируют в устройствах разных брендов — от Samsung, OnePlus, OPPO, realme, vivo/iQOO, Xiaomi, Motorola, Nothing и HUAWEI до Apple. Общий знаменатель — AMOLED-дисплей, случаи с LCD-экранами для телефонов практически не случаются. Чаще страдают аппараты возрастом около года-двух, а также устройства, эксплуатируемые в жарком и влажном климате. Со временем линий может становиться больше, появляются другие оттенки (розовые или белые), иногда полоса мерцает, но обычно остается постоянной и видно ее везде — от экрана блокировки до Always-On.

Вероятная причина — поврежденный или дефектный шлейф, или коннектор дисплея, что вызывает необратимые изменения в панели. Совпадение появления дефекта с обновлением ПО объясняют тем, что во время инсталляции телефон сильнее нагревается, а чрезмерное тепло может ускорить аппаратный сбой. В то же время сами обновления не являются источником проблемы. Зеленая линия также может появиться после удара, давления на экран или контакта с водой — в таких случаях шансы на бесплатный ремонт минимальны.

Что делать с дефектом

Первым делом перезагрузите устройство, чтобы отсечь разовый сбой — это не "лечит" проблему, но может сэкономить поход в сервис. Если линия не исчезла, обращайтесь в поддержку или сервисный центр: обычно понадобится замена экрана, а иногда и целого модульного блока или платы — в зависимости от конструкции модели. Опасные "лайфхаки" с подогревом зажигалкой у края экрана категорически не рекомендуются: риск повредить батарею и вызвать воспламенение значительно превышает любую кажущуюся пользу.

Единого подхода у производителей нет, так что все зависит от бренда и возраста устройства. В рамках стандартной гарантии при отсутствии следов ударов или влаги дефект чаще всего признают аппаратным и устраняют бесплатно. Если же на корпусе или внутри есть повреждения, бесплатный ремонт, скорее всего, отклонят, даже если они непосредственно не вызвали "зеленую линию".

Напомним, две незаметные, на первый взгляд, темные точки на экране могут испортить впечатление от просмотра — они упорно "висят" на изображении, привлекая внимание. В большинстве случаев это следствие мертвых пикселей, которые больше не реагируют на изменение цвета и остаются черными, независимо от контента.

Также мы писали, что когда экран смартфона быстро покрывается пятнами, даже после протирания — вероятно, износилось олеофобное покрытие. Этот тонкий защитный слой сдерживает жир от пальцев и обеспечивает легкое скольжение, но со временем теряет эффективность.