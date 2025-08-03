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Головна Технології Злом телефону — як зрозуміти та що робити негайно

Злом телефону — як зрозуміти та що робити негайно

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 05:12
Як зрозуміти, що ваш телефон зламали — три неочевидні ознаки
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Сучасні засоби захисту й базова обережність знижують ризик злому, але гарантувати 100% безпеку неможливо. Важливо знати типові сигнали небезпеки та швидко реагувати, щоб мінімізувати шкоду.

Про це пише Lifehacker.

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Найпоширеніший страх — коли стороння особа отримує контроль над пристроєм: може записувати звук із мікрофона або перехоплювати натискання клавіш. На сучасних смартфонах зробити це віддалено складно, але можливо — через шкідливе повідомлення або застосунок, що пройшов повз перевірки.

Варто звернути увагу на:

  • незвично швидку розрядку батареї;
  • повільний запуск;
  • регулярні зльоти застосунків;
  • раптову нестачу пам'яті.

І Android, і iOS показують індикатори, коли використовується мікрофон чи камера — не ігноруйте неочікувані активації.

Злом облікових записів

Другий сценарій — хтось отримав доступ до ваших сервісів і застосунків. Дані можуть бути під загрозою не лише на телефоні, а й у хмарі та на інших пристроях. Причини — витік паролів або фішинг.

Серед ознак:

  • файли чи листи з'являються/зникають без вашої дії;
  • неочікувані сповіщення від сервісів.

Перевірте розділи "Останні" / "Активність" у Google Drive чи iCloud Drive — дії мають збігатися з вашими. Також перегляньте, на яких пристроях виконано вхід у ваші акаунти.

У разі виявлення підозрілої активності негайно змініть паролі до скомпрометованих акаунтів і увімкніть двофакторну автентифікацію всюди, де це доступно, щоб для входу було недостатньо лише логіна й пароля.

Злом SIM або eSIM

Атакувальники можуть перевипустити ваш номер на іншу SIM/eSIM, після чого ваші дзвінки, SMS і коди підтвердження надходитимуть їм. Зазвичай для цього зловмисник переконує оператора, що він — це ви, використовуючи особисту інформацію чи доступ до вашого облікового запису в мережі.

На це вкажуть такі ознаки:

  • різка втрата зв'язку там, де зазвичай є покриття;
  • друзі "ігнорують" — ви не отримуєте дзвінків і повідомлень;
  • приходять листи чи сповіщення від оператора про зміну налаштувань без вашої участі.

Діяти потрібно негайно. Перш за все, змініть паролі в акаунтах, що прив'язані до номера та зв'яжіться з оператором чи постачальником eSIM якомога швидше. Після підтвердження особи оператор має повернути номер і скасувати несанкціоновані зміни.

Нагадаємо, телефонні шахраї вміло маніпулюють емоціями жертв, змушуючи діяти поспіхом — і часто це коштує чималих грошей. Та існують прості техніки, які допомагають миттєво розпізнати обман і перервати розмову до того, як стане пізно.

Також ми писали, що зловмисники постійно вдосконалюють схеми, але найперше, що допомагає — уважність до номера. Якщо формат викликає сумніви або код виглядає незвично, краще не відповідати взагалі.

шпигунство хакери телефони смартфон безпека зловмисники
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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