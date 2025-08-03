Як зрозуміти, що ваш телефон зламали — три неочевидні ознаки

Злом телефону — як зрозуміти та що робити негайно
Сучасні засоби захисту й базова обережність знижують ризик злому, але гарантувати 100% безпеку неможливо. Важливо знати типові сигнали небезпеки та швидко реагувати, щоб мінімізувати шкоду.
Про це пише Lifehacker.
Spyware-злом (шпигунські застосунки)
Найпоширеніший страх — коли стороння особа отримує контроль над пристроєм: може записувати звук із мікрофона або перехоплювати натискання клавіш. На сучасних смартфонах зробити це віддалено складно, але можливо — через шкідливе повідомлення або застосунок, що пройшов повз перевірки.
Варто звернути увагу на:
- незвично швидку розрядку батареї;
- повільний запуск;
- регулярні зльоти застосунків;
- раптову нестачу пам'яті.
І Android, і iOS показують індикатори, коли використовується мікрофон чи камера — не ігноруйте неочікувані активації.
Злом облікових записів
Другий сценарій — хтось отримав доступ до ваших сервісів і застосунків. Дані можуть бути під загрозою не лише на телефоні, а й у хмарі та на інших пристроях. Причини — витік паролів або фішинг.
Серед ознак:
- файли чи листи з'являються/зникають без вашої дії;
- неочікувані сповіщення від сервісів.
Перевірте розділи "Останні" / "Активність" у Google Drive чи iCloud Drive — дії мають збігатися з вашими. Також перегляньте, на яких пристроях виконано вхід у ваші акаунти.
У разі виявлення підозрілої активності негайно змініть паролі до скомпрометованих акаунтів і увімкніть двофакторну автентифікацію всюди, де це доступно, щоб для входу було недостатньо лише логіна й пароля.
Злом SIM або eSIM
Атакувальники можуть перевипустити ваш номер на іншу SIM/eSIM, після чого ваші дзвінки, SMS і коди підтвердження надходитимуть їм. Зазвичай для цього зловмисник переконує оператора, що він — це ви, використовуючи особисту інформацію чи доступ до вашого облікового запису в мережі.
На це вкажуть такі ознаки:
- різка втрата зв'язку там, де зазвичай є покриття;
- друзі "ігнорують" — ви не отримуєте дзвінків і повідомлень;
- приходять листи чи сповіщення від оператора про зміну налаштувань без вашої участі.
Діяти потрібно негайно. Перш за все, змініть паролі в акаунтах, що прив'язані до номера та зв'яжіться з оператором чи постачальником eSIM якомога швидше. Після підтвердження особи оператор має повернути номер і скасувати несанкціоновані зміни.
Нагадаємо, телефонні шахраї вміло маніпулюють емоціями жертв, змушуючи діяти поспіхом — і часто це коштує чималих грошей. Та існують прості техніки, які допомагають миттєво розпізнати обман і перервати розмову до того, як стане пізно.
Також ми писали, що зловмисники постійно вдосконалюють схеми, але найперше, що допомагає — уважність до номера. Якщо формат викликає сумніви або код виглядає незвично, краще не відповідати взагалі.
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