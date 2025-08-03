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Главная Технологии Взлом телефона — как понять и что делать немедленно

Взлом телефона — как понять и что делать немедленно

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 05:12
Как понять, что ваш телефон взломали — три неочевидных признака
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Современные средства защиты и базовая осторожность снижают риск взлома, но гарантировать 100% безопасность невозможно. Важно знать типичные сигналы опасности и быстро реагировать, чтобы минимизировать вред.

Об этом пишет Lifehacker.

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Самый распространенный страх — когда постороннее лицо получает контроль над устройством: может записывать звук с микрофона или перехватывать нажатия клавиш. На современных смартфонах сделать это удаленно сложно, но возможно — через вредоносное сообщение или приложение, прошедшее мимо проверки.

Стоит обратить внимание на:

  • необычно быструю разрядку батареи;
  • медленный запуск;
  • регулярные слеты приложений;
  • внезапную нехватку памяти.

И Android, и iOS показывают индикаторы, когда используется микрофон или камера — не игнорируйте неожиданные активации.

Взлом учетных записей

Второй сценарий — кто-то получил доступ к вашим сервисам и приложениям. Данные могут быть под угрозой не только на телефоне, но и в облаке и на других устройствах. Причины — утечка паролей или фишинг.

Среди признаков:

  • файлы или письма появляются/исчезают без вашего действия;
  • неожиданные уведомления от сервисов.

Проверьте разделы "Последние" / "Активность" в Google Drive или iCloud Drive — действия должны совпадать с вашими. Также посмотрите, на каких устройствах выполнен вход в ваши аккаунты.

В случае обнаружения подозрительной активности немедленно измените пароли к скомпрометированным аккаунтам и включите двухфакторную аутентификацию везде, где это доступно, чтобы для входа было недостаточно только логина и пароля.

Взлом SIM или eSIM

Атакующие могут перевыпустить ваш номер на другую SIM/eSIM, после чего ваши звонки, SMS и коды подтверждения будут поступать им. Обычно для этого злоумышленник убеждает оператора, что он — это вы, используя личную информацию или доступ к вашей учетной записи в сети.

На это укажут следующие признаки:

  • резкая потеря связи там, где обычно есть покрытие;
  • друзья "игнорируют" — вы не получаете звонков и сообщений;
  • приходят письма или уведомления от оператора об изменении настроек без вашего участия.

Действовать нужно немедленно. Прежде всего, измените пароли в аккаунтах, привязанных к номеру и свяжитесь с оператором или поставщиком eSIM как можно скорее. После подтверждения личности оператор должен вернуть номер и отменить несанкционированные изменения.

Напомним, телефонные мошенники умело манипулируют эмоциями жертв, заставляя действовать в спешке — и часто это стоит немалых денег. Но существуют простые техники, которые помогают мгновенно распознать обман и прервать разговор до того, как станет поздно.

Также мы писали, что злоумышленники постоянно совершенствуют схемы, но первое, что помогает — внимательность к номеру. Если формат вызывает сомнения или код выглядит необычно, лучше не отвечать вообще.

шпионаж хакеры телефоны смартфон безопасность злоумышленники
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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