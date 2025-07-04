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Головна Технології 5 способів зрозуміти, що ваш телефон зламали зловмисники

5 способів зрозуміти, що ваш телефон зламали зловмисники

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 14:22
Як зрозуміти, що за вашим смартфоном стежать — 5 головних ознак
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Шпигунське програмне забезпечення може залишатися непомітним, але воно видає себе кількома характерними симптомами. Експерт із цифрової безпеки пояснив, на які п'ять ознак варто звернути увагу, щоб вчасно виявити стороннє стеження на смартфоні.

Про це пише The Sun.

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Якщо заряд звично тримався цілий день, а тепер тане за кілька годин, це може свідчити про приховану активність. Шпигунські застосунки працюють безперервно, не переходять у режим сну й постійно передають дані на віддалений сервер, тому споживають значно більше енергії.

Телефон перегрівається без навантаження

Пристрій має ставати прохолоднішим у стані спокою. Якщо корпус теплий навіть тоді, коли ви не користуєтеся гаджетом, імовірно, процесор зайнятий невидимими фоновими задачами з передавання даних.

Аномально високий трафік

Перевірте статистику використання даних у налаштуваннях. Програми-шпигуни надсилають зібрану інформацію — текст, зображення й навіть аудіо, — що помітно збільшує фоновий обсяг трафіку. Часто саме повідомлення від оператора про вичерпаний ліміт уперше виявляє проблему.

Дивні SMS або сповіщення

Деякі базові програми керуються текстовими командами, які надходять у вигляді повідомлень із випадковими символами. Вони можуть зникати одразу після появи, але це вагомий привід перевірити пристрій.

Незвична активність у режимі очікування

Екран раптово засвічується, чути сторонні кліки чи шуми під час дзвінків — це може означати, що мікрофон або камера ввімкнені віддалено. Такі можливості дозволяють зловмисникам прослуховувати розмови чи спостерігати за оточенням власника.

Нагадаємо, німі телефонні дзвінки — це не просто випадковість: вони слугують перевіркою активності номера та реакції абонента. Навіть якщо на тому кінці дроту — тиша, це може бути початком шахрайської схеми.

Також ми писали, що у добу цифрових загроз дедалі більше людей заклеюють вебкамери своїх ноутбуків. Цей жест став символом обережності після того, як його публічно підтримали такі постаті, як Марк Цукерберг і Джеймс Комі.

шпигунство шахрайство смартфон кібербезпека програмне забезпечення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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