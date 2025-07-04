Как понять, что за вашим смартфоном следят — 5 главных признаков

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Шпионское программное обеспечение может оставаться незаметным, но оно выдает себя несколькими характерными симптомами. Эксперт по цифровой безопасности объяснил, на какие пять признаков стоит обратить внимание, чтобы вовремя обнаружить постороннюю слежку на смартфоне.

Об этом пишет The Sun.

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Если заряд привычно держался целый день, а теперь тает за несколько часов, это может свидетельствовать о скрытой активности. Шпионские приложения работают непрерывно, не переходят в режим сна и постоянно передают данные на удаленный сервер, поэтому потребляют значительно больше энергии.

Телефон перегревается без нагрузки

Устройство должно становиться прохладнее в состоянии покоя. Если корпус теплый даже тогда, когда вы не пользуетесь гаджетом, вероятно, процессор занят невидимыми фоновыми задачами по передаче данных.

Аномально высокий трафик

Проверьте статистику использования данных в настройках. Программы-шпионы отправляют собранную информацию — текст, изображения и даже аудио, — что заметно увеличивает фоновый объем трафика. Часто именно сообщение от оператора об исчерпанном лимите впервые обнаруживает проблему.

Странные SMS или уведомления

Некоторые базовые приложения управляются текстовыми командами, которые поступают в виде сообщений со случайными символами. Они могут исчезать сразу после появления, но это весомый повод проверить устройство.

Необычная активность в режиме ожидания

Экран внезапно засвечивается, слышны посторонние клики или шумы во время звонков — это может означать, что микрофон или камера включены удаленно. Такие возможности позволяют злоумышленникам прослушивать разговоры или наблюдать за окружением владельца.

Напомним, немые телефонные звонки — это не просто случайность: они служат проверкой активности номера и реакции абонента. Даже если на том конце провода — тишина, это может быть началом мошеннической схемы.

Также мы писали, что в эпоху цифровых угроз все больше людей заклеивают веб-камеры своих ноутбуков. Этот жест стал символом осторожности после того, как его публично поддержали такие фигуры, как Марк Цукерберг и Джеймс Коми.