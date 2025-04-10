Ваш телефон може прослуховуватися — 10 тривожних ознак цього

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Сучасний смартфон давно перетворився на невіднятну частину нашого повсякдення. Проте, окрім зручності, він може становити небезпеку для вашої приватності.

Про ознаки, які свідчать про встановлення шпигунського ПЗ або прослуховування телефону, пише OBOZ.UA.

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Дивні звуки під час дзвінка

Постійні перешкоди, клацання або невідомі голоси в трубці часто свідчать про сторонню присутність. Хоча іноді це може бути наслідком поганого сигналу, регулярне повторення таких шумів варто сприймати як тривожний дзвіночок.

Надмірний розряд батареї

Якщо смартфон розряджається набагато швидше навіть у режимі очікування, можливо, у фоновому режимі працює шпигунська програма, що активно передає ваші дані.

Незвичайна активність у стані спокою

Дивні сповіщення у "тихому" режимі, довільне вмикання екрана чи примусове перезавантаження можуть вказувати на роботу шкідливого ПЗ, яке намагається приховати власну діяльність.

Затримка вимкнення

Якщо телефон вимикається повільніше, ніж зазвичай, особливо після викликів чи надсилання повідомлень, це може свідчити про передачу інформації, яку ініціюють зловмисники.

Підозріле відображення вебсайтів

Некоректне завантаження сторінок або їх раптові зміни можуть бути наслідком перенаправлення на шкідливі ресурси. Таким чином шахраї здатні викрадати логіни, паролі чи дані банківських карток.

Незрозумілий перегрів пристрою

Якщо телефон помітно нагрівається, навіть коли ним не користуються, імовірно, програма-шпигун виконує ресурсомісткі задачі у фоновому режимі.

Дивні текстові повідомлення

Поява СМС із незрозумілими символами чи кодами часто пов'язана з дистанційним керуванням телефона. Шкідливі програми можуть таким чином отримувати команди для активації прихованих функцій.

Самовільне вмикання камери та мікрофона

У сучасних системах (iOS, Android) є індикатори використання камери чи мікрофона. Якщо вони з'являються без вашого відома, слід якнайшвидше перевірити пристрій на віруси чи шкідливі застосунки.

Збільшення використання інтернет-трафіку

Шпигунські програми можуть надсилати великі обсяги даних, тому дивіться, чи не зросло у вас раптово споживання мобільного інтернету.

Підміна додатків

Зловмисники часто маскують шкідливі утиліти під нешкідливі програми на кшталт "Оновлення системи". Вони вимагають дозволи, що не відповідають заявленим функціям. Тому будьте обережні з усіма застосунками — навіть з офіційних маркетів.

Нагадаємо, експерти з кібербезпеки виявили потенційну проблему, яка може становити загрозу для мільярдів пристроїв по всьому світу. У закодованому чипі Bluetooth було виявлено приховану команду, яка може використовуватися зловмисниками.

Також ми писали, що більшість з нас знає про "Режим польоту" в смартфонах і зазвичай його вмикають саме в літаку, аби не перешкоджати роботі навігаційних систем. Проте ця функція знайшла своє застосування й в інших сценаріях.