Ваш телефон может прослушиваться — 10 тревожных признаков этого

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Современный смартфон давно превратился в неотъемлемую часть нашей повседневности. Однако, кроме удобства, он может представлять опасность для вашей приватности.

О признаках, свидетельствующих об установке шпионского ПО или прослушивании телефона, пишет OBOZ.UA.

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Странные звуки во время звонка

Постоянные помехи, щелчки или неизвестные голоса в трубке часто свидетельствуют о постороннем присутствии. Хотя иногда это может быть следствием плохого сигнала, регулярное повторение таких шумов стоит воспринимать как тревожный звоночек.

Чрезмерный разряд батареи

Если смартфон разряжается гораздо быстрее даже в режиме ожидания, возможно, в фоновом режиме работает шпионская программа, активно передающая ваши данные.

Необычная активность в состоянии покоя

Странные оповещения в "тихом" режиме, произвольное включение экрана или принудительная перезагрузка могут указывать на работу вредоносного ПО, которое пытается скрыть свою деятельность.

Задержка выключения

Если телефон выключается медленнее, чем обычно, особенно после вызовов или отправки сообщений, это может свидетельствовать о передаче информации, которую инициируют злоумышленники.

Подозрительное отображение веб-сайтов

Некорректная загрузка страниц или их внезапные изменения могут быть следствием перенаправления на вредоносные ресурсы. Таким образом мошенники способны похищать логины, пароли или данные банковских карт.

Необъяснимый перегрев устройства

Если телефон заметно нагревается, даже когда им не пользуются, вероятно, программа-шпион выполняет ресурсоемкие задачи в фоновом режиме.

Странные текстовые сообщения

Появление СМС с непонятными символами или кодами часто связано с дистанционным управлением телефона. Вредоносные программы могут таким образом получать команды для активации скрытых функций.

Самовольное включение камеры и микрофона

В современных системах (iOS, Android) есть индикаторы использования камеры или микрофона. Если они появляются без вашего ведома, следует как можно быстрее проверить устройство на вирусы или вредоносные приложения.

Увеличение использования интернет-трафика

Шпионские программы могут отправлять большие объемы данных, поэтому смотрите, не возросло ли у вас внезапно потребление мобильного интернета.

Подмена приложений

Злоумышленники часто маскируют вредоносные утилиты под безобидные программы вроде "Обновления системы". Они требуют разрешения, не соответствующие заявленным функциям. Поэтому будьте осторожны со всеми приложениями — даже из официальных маркетов.

Напомним, эксперты по кибербезопасности обнаружили потенциальную проблему, которая может представлять угрозу для миллиардов устройств по всему миру. В закодированном чипе Bluetooth была обнаружена скрытая команда, которая может использоваться злоумышленниками.

Также мы писали, что большинство из нас знает о "Режиме полета" в смартфонах и обычно его включают именно в самолете, чтобы не препятствовать работе навигационных систем. Однако эта функция нашла свое применение и в других сценариях.