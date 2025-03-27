Зовсім не параноя — чи потрібно заклеювати вебкамеру на ноутбуці

Жінка перед ноутбуком. Фото: Pexels

У цифрову епоху, коли кібершпигунство та зломи стали буденністю, багато хто обирає заклеювати вебкамери на своїх ноутбуках. Деякі знаменитості, на кшталт Марка Цукерберга та колишнього директора ФБР Джеймса Комі, публічно визнали, що заклеюють свої камери, що лише посилило дискусії в суспільстві.

Про те, чи потрібно заклеювати камеру свого ноутбука, пише NV.

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Фахівці з кібербезпеки підтверджують, що вебкамери — один із потенційних векторів атаки, адже шкідливе програмне забезпечення (так звані "RAT" на кшталт Blackshades чи Poison Ivy) здатне вмикати камеру без вашого відома. У низці випадків хакери протягом місяців стежили за людьми, отримуючи їхні особисті дані та компрометуюче відео.

Ситуацію ускладнює те, що навіть популярні платформи для відеоконференцій можуть містити вразливості. Так, у 2020 році програми на зразок Zoom потрапили під приціл через недоліки у шифруванні, якими скористалися зловмисники. Хоча корпорації випускають оновлення безпеки, без регулярних апдейтів ризик залишитися незахищеним доволі високий.

Найочевидніша тактика — просто заклеїти камеру стрічкою або наклейкою. Це може мати дивний вигляд, іноді навіть створює незручності, але фізично унеможливлює спроби зняти вас потай.

Для більш "елегантних" рішень виробники дедалі частіше пропонують ноутбуки з вбудованою шторкою на камері. Наприклад, у деяких моделях Lenovo та Dell є маленькі механічні затвори, які зсуваються і закривають об'єктив, не пошкоджуючи його й не впливаючи на роботу інших датчиків.

У ноутбуках Apple використовується світлодіодний індикатор, який теоретично не можна вимкнути окремо від камери — якщо камера активна, вогник горить. Водночас у деяких пристроях під управлінням Windows цей індикатор може відключатися програмно.

Варто зауважити, що заклеювання камери — не панацея. Важливо також регулярно оновлювати операційну систему, антивірусні програми та програми для відеозв'язку. Фізичне прикриття камери лише доповнює багаторівневий підхід до безпеки.

Нагадаємо, Microsoft запустить шість нових ШІ-агентів, які призначені для автоматизації завдань кібербезпеки. Вони самостійно оброблятимуть інциденти фішингу, втрати даних та вестимуть моніторинг вразливостей.

Також ми писали, що багато популярних розширень для веббраузера Chrome були зламані хакерами. Зловмисні оновлення поставили під загрозу понад 3 млн користувачів.