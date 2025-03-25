Microsoft посилює кібербезпеку — анонсовано шість ШІ-агентів

Планшет з логотипом компанії Microsoft. Фото: Unsplash

Microsoft анонсувала запуск шести нових ШІ-агентів, які стануть частиною платформи Security Copilot. Нові інструменти, що з'являться в тестовому доступі вже наступного місяця, призначені для автоматизації завдань кібербезпеки, зокрема обробки інцидентів фішингу, втрати даних, моніторингу вразливостей та пріоритезації критичних загроз.

Про це пише The Verge.

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"Шість агентів Microsoft Security Copilot дозволяють командам автономно працювати з великими обсягами задач у сфері безпеки та ІТ, водночас інтегруючись з екосистемою Microsoft Security", — зазначив Васу Джаккал, віцепрезидент з питань безпеки Microsoft.

Окрім власних рішень, Microsoft співпрацює з партнерами, серед яких OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium та Fletch. Їхні агенти розширюють можливості платформи — наприклад, OneTrust допоможе у розслідуванні витоків даних, а Aviatrix дозволить ефективніше аналізувати причини мережевих збоїв.

Компанії дедалі активніше інтегрують подібні ШІ-агенти в корпоративні рішення. Microsoft вже оновила бізнес-версію Copilot, запропонувавши користувачам безплатний чат та можливість оплачувати доступ до агентів за використанням.

Покращення торкнулися й захисту користувачів Microsoft Teams. З наступного місяця Microsoft Defender for Office 365 розпочне захищати Teams від фішингових атак, шкідливих посилань та вкладень.

Більше новин компанія обіцяє оприлюднити 9 квітня під час заходу Microsoft Secure.

Нагадаємо, Microsoft займається розробкою оцінки компонентів ПК у Windows 11. Вона пояснюватиме користувачам, як обсяг оперативної пам'яті та відеокарта впливають на продуктивність комп'ютера.

Також ми писали, що Microsoft випробує безплатну версію Office для Windows. Натомість у пакеті програм будуть вбудовані рекламні банери.