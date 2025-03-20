Windows 11 отримає нову функцію — вона пояснюватиме, чому ПК працює повільно

Ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft займається розробкою нової функції в Windows 11, яка пояснюватиме користувачу, як менший обсяг оперативної пам'яті або слабша відеокарта можуть вплинути на продуктивність комп'ютера. Останні попередні збірки операційної системи містять новий розділ поширених запитань у налаштуваннях системи з відповідями, пов'язаними з версіями ОС та компонентами ПК.

Про це пише The Verge.

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Як працюватиме нова функція в Windows 11

Один з користувачів на X виявив новий розділ в останній збірці Windows 11 для Dev Channel, випущеній на початку цього тижня. Поки офіційно не визнано, що ведеться розробка цієї функції поширених запитань, і її потрібно вмикати вручну, оскільки вона прихована.

New Frequently Asked Questions list in Settings > System > About hidden in builds 26120.3576 and 22635.5090. Has some questions related to the Windows version and device specs. (vivetool /enable /id:55305888) — phantomofearth ⛄ (@phantomofearth.bsky.social) 2025-03-17T23:52:44.970Z

Посібник містить відповіді на питання про низький обсяг оперативної пам'яті або рекомендації, якщо ваша відеокарта має менш як 4 ГБ пам'яті. Якщо у вас встановлена не остання версія Windows 11, це також буде позначено в цьому розділі.

Поки незрозуміло, наскільки динамічним є список поширених питань. Чи можуть відповіді бути статичними та залежати від конфігурації вашої оперативної пам'яті та відеокарти, чи зможуть адаптуватися до різних систем?

Microsoft, починаючи з Windows Vista, використовувала оцінку для визначення апаратного забезпечення вашого ПК. Індекс досвіду роботи оцінював кожен окремий компонент системи за допомогою суббалів, які додавалися до загальної оцінки. Користувачі могли за допомогою цього отримати уявлення про те, наскільки добре їхній ПК працюватиме з найновішими версіями Windows.

Цілком ймовірно, що включення поширених запитань і відповідей до збірок каналу розробників свідчить про те, що функція знову може з'явитися для користувачів Windows 11 найближчими місяцями.

Нагадаємо, в одному з нещодавніх оновлень Skype знайшли підтвердження, що майбутнє легендарного месенджера похмуре. Microsoft планує припинити його роботу вже цього року.

Також ми писали, що Microsoft випробує нову версію Office для Windows, яка стане безплатною, але показуватиме рекламу. Поки така модель поширення програмного забезпечення тестується лише в окремих країнах.