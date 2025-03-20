Windows 11 получит новую функцию — она будет объяснять, почему ПК работает медленно

Ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Microsoft занимается разработкой новой функции в Windows 11, которая будет объяснять пользователю, как меньший объем оперативной памяти или более слабая видеокарта могут повлиять на производительность компьютера. Последние предыдущие сборки операционной системы содержат новый раздел распространенных вопросов в настройках системы с ответами, связанными с версиями ОС и компонентами ПК.

Об этом пишет The Verge.

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Как будет работать новая функция в Windows 11

Один из пользователей X обнаружил новый раздел в последней сборке Windows 11 для Dev Channel, выпущенной в начале этой недели. Пока официально не признано, что ведется разработка этой функции часто задаваемых вопросов, и ее нужно включать вручную, поскольку она скрыта.

Новый список часто задаваемых вопросов в Настройки > Система > О скрытых в сборках 26120.3576 и 22635.5090. Имеет некоторые вопросы, связанные с версией Windows и спецификациями устройства. (vivetool /enable /id:55305888) - phantomofearth ⛄ (@phantomofearth.bsky.social) 2025-03-17T23:52:44.970Z

Руководство содержит ответы на вопросы о низком объеме оперативной памяти или рекомендации, если ваша видеокарта имеет менее 4 ГБ памяти. Если у вас установлена не последняя версия Windows 11, это также будет отмечено в этом разделе.

Пока неясно, насколько динамичным является список часто задаваемых вопросов. Могут ли ответы быть статичными и зависеть от конфигурации вашей оперативной памяти и видеокарты или смогут адаптироваться к различным системам?

Microsoft, начиная с Windows Vista, использовала оценку для определения аппаратного обеспечения вашего ПК. Индекс опыта работы оценивал каждый отдельный компонент системы с помощью суббаллов, которые добавлялись к общей оценке. С его помощью пользователи могли получить представление о том, насколько хорошо их ПК будет работать с последними версиями Windows.

Вполне вероятно, что включение распространенных вопросов и ответов в сборки канала разработчиков свидетельствует, что функция снова может появиться для пользователей Windows 11 в ближайшие месяцы.

Напомним, в одном из недавних обновлений Skype нашли подтверждение, что будущее легендарного мессенджера мрачное. Microsoft планирует прекратить его работу уже в этом году.

Также мы писали, что Microsoft испытает новую версию Office для Windows, которая станет бесплатной, но будет показывать рекламу. Пока такая модель распространения программного обеспечения тестируется только в отдельных странах.