Microsoft тестує безплатний Office з рекламою — як це працюватиме

Додатки з пакета Microsoft Office на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Компанія Microsoft розпочала випробування нової версії Office для Windows, яка надається безплатно, але показує рекламу. Зазвичай, щоб отримати повний набір десктопних програм Word, Excel і PowerPoint, користувачі мають оформити передплату на Microsoft 365. Проте в окремих країнах Microsoft тестує модель із вбудованими оголошеннями.

Про це пише The Verge.

Читайте також:

За повідомленням видання Beebom, експериментальна версія Office з'явилася спочатку в Індії. Вона дає змогу запускати основні функції Word, Excel, PowerPoint та деякі інші програми без передплати Microsoft 365.

"Microsoft проводить обмежене тестування. Наразі немає планів офіційно запускати безплатні десктопні версії Microsoft Office з рекламою", — цитує PCWorld заяву представника Microsoft.

Як працює тестова версія

Всі програми з пакета містять постійні рекламні банери на бічній панелі, а кожні кілька годин можуть з'являтися 15-секундні відеоролики. Також усі файли зберігаються виключно в OneDrive, а локальне збереження файлів недоступне.

Рекламні банери у Microsoft Word містяться на бічній панелі. Фото: Beebom

Microsoft залишила деякі опції платними. Так, Word не має інструментів для малювання та дизайну, а також обмежені можливості зміни міжрядкового інтервалу. Excel не підтримує надбудови, зведені таблиці та макроси. У PowerPoint відсутні диктування, налаштовані презентації та інші функції.

Наразі Microsoft безплатно пропонує Word, Excel і PowerPoint лише у вебверсії, яку потрібно запускати через браузер. Вона також не містить усіх функцій, доступних для передплатників Microsoft 365.

Раніше Microsoft уже тестувала додавання інструментів зі штучним інтелектом до Office у кількох країнах, після чого почала впроваджувати зміни у глобальному масштабі разом із підвищенням вартості передплати. Залишається тільки слідкувати за офіційними оголошеннями Microsoft, щоб дізнатися, чи розшириться тест на інші регіони.

Нагадаємо, Microsoft представила Majorana 1 — перший квантовий чип, що працює на інноваційній архітектурі Topological Core. Завдяки цій технології можна створювати квантові комп'ютери, здатні вирішувати складні промислові завдання вже в найближчі роки.

Також ми писали, що дослідження, проведене Microsoft та Університетом Карнегі-Меллона, показало, що надмірна залежність від генеративного ШІ зменшує критичне мислення користувачів. Науковці попереджають про ризик поступової деградації когнітивних здібностей, які слід розвивати та підтримувати.