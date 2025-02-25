Microsoft тестирует бесплатный Office с рекламой — как это будет работать

Приложения из пакета Microsoft Office на экране смартфона. Фото: Unsplash

Компания Microsoft начала испытания новой версии Office для Windows, которая предоставляется бесплатно, но показывает рекламу. Обычно, чтобы получить полный набор десктопных программ Word, Excel и PowerPoint, пользователи должны оформить подписку на Microsoft 365. Однако в отдельных странах Microsoft тестирует модель со встроенными объявлениями.

Об этом пишет The Verge.

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По сообщению издания Beebom, экспериментальная версия Office появилась сначала в Индии. Она позволяет запускать основные функции Word, Excel, PowerPoint и некоторые другие программы без подписки Microsoft 365.

"Microsoft проводит ограниченное тестирование. Пока нет планов официально запускать бесплатные десктопные версии Microsoft Office с рекламой", — цитирует PCWorld заявление представителя Microsoft.

Как работает тестовая версия

Все программы из пакета содержат постоянные рекламные баннеры на боковой панели, а каждые несколько часов могут появляться 15-секундные видеоролики. Также все файлы хранятся исключительно в OneDrive, а локальное сохранение файлов недоступно.

Рекламные баннеры в Microsoft Word содержатся на боковой панели. Фото: Beebom

Microsoft оставила некоторые опции платными. Так, Word не имеет инструментов для рисования и дизайна, а также ограниченные возможности изменения межстрочного интервала. Excel не поддерживает надстройки, сводные таблицы и макросы. В PowerPoint отсутствуют диктовка, настраиваемые презентации и другие функции.

Сейчас Microsoft бесплатно предлагает Word, Excel и PowerPoint только в веб-версии, которую нужно запускать через браузер. Она также не содержит всех функций, доступных для подписчиков Microsoft 365.

Ранее Microsoft уже тестировала добавление инструментов с искусственным интеллектом в Office в нескольких странах, после чего начала внедрять изменения в глобальном масштабе вместе с повышением стоимости подписки. Остается только следить за официальными объявлениями Microsoft, чтобы узнать, расширится ли тест на другие регионы.

Напомним, Microsoft представила Majorana 1 — первый квантовый чип, работающий на инновационной архитектуре Topological Core. Благодаря этой технологии можно создавать квантовые компьютеры, способные решать сложные промышленные задачи уже в ближайшие годы.

Также мы писали, что исследование, проведенное Microsoft и Университетом Карнеги-Меллона, показало, что чрезмерная зависимость от генеративного ИИ уменьшает критическое мышление пользователей. Ученые предупреждают о риске постепенной деградации когнитивных способностей, которые следует развивать и поддерживать.