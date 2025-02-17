Польща отримає 700 мільйонів на посилення кіберзахисту — хто дає гроші

Людина працює за ноутбуком. Фото: Unsplash

Американська корпорація Microsoft виділить 700 млн доларів, які спрямують на розширення дата-центру у Польщі. Ця інвестиція — другий етап раніше завершеного проєкту, в рамках якого в країні збудували центр обробки даних вартістю 1 млрд доларів.

Про це заявив директор Microsoft Бред Сміт.

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Як пояснив Сміт, додаткові інвестиції в кібербезпеку підтверджують прагнення Microsoft зміцнювати цифрову інфраструктуру Польщі. Обчислювальні потужності в рамках проєкту використовуватимуться для посилення кібербезпеки під час взаємодії з польською армією.

Тим часом польський прем'єр Дональд Туск розповів, що корпорація вже підтвердила виділення фінансування.

"Майже 3 млрд злотих, точніше 700 млн доларів, — це та інвестиція, яку керівництво Microsoft нам підтвердило", — сказав він.

Старт проєкту було задано ще у 2020 році, коли Microsoft вклав 1 млрд доларів у реалізацію Польської цифрової долини. Центр обробки даних, офіційно відкритий у 2023 році, надає хмарні послуги різним підприємствам та державним установам.

Office 365 подорожчав — хто платитиме більше

Підписки на продукти хмарного пакету Office (Word, Excel, PowerPoint), суттєво подорожчали з 2025 року. Так, за "Сімейний пакет" підписники відтепер платитимуть 130 доларів на рік, а приватні особи — 100 доларів.

Оновлені ціни стосуються тільки нових користувачів. Клієнти, які вже користуються послугами Office 365, витрачатимуть більше після того, як вони вирішать продовжити підписку.

Нагадаємо, що у веббраузер Chrome від Google з'явився штучний інтелект (ШІ). Тепер користувачам доступна функція, яка автоматично змінюватиме паролі користувача, якщо буде виявлено витік даних.

Також ми розповідали, що корпорація Microsoft роздумує над купівлею соцмережі TikTok. Користувацька база додатку нараховує майже 170 млн користувачів у США.