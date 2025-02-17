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Microsoft усилит польскую армию — что получат военные

17 февраля 2025 14:39
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Польша получит 700 миллионов на усиление киберзащиты — кто дает деньги
Человек работает за ноутбуком. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Американская корпорация Microsoft выделит 700 млн долларов, которые направят на расширение дата-центра в Польше. Эта инвестиция — второй этап ранее завершенного проекта, в рамках которого в стране построили центр обработки данных стоимостью 1 млрд долларов.

Об этом заявил директор Microsoft Брэд Смит.

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Как пояснил Смит, дополнительные инвестиции в кибербезопасность подтверждают стремление Microsoft укреплять цифровую инфраструктуру Польши. Вычислительные мощности в рамках проекта будут использоваться для усиления кибербезопасности при взаимодействии с польской армией.

Тем временем польский премьер Дональд Туск рассказал, что корпорация уже подтвердила выделение финансирования.

"Почти 3 млрд злотых, точнее 700 млн долларов, — это та инвестиция, которую руководство Microsoft нам подтвердило",— сказал он.

Старт проекту был задан еще в 2020 году, когда Microsoft вложил 1 млрд долларов в реализацию Польской цифровой долины. Центр обработки данных, официально открытый в 2023 году, предоставляет облачные услуги различным предприятиям и государственным учреждениям.

Office 365 подорожал - кто будет платить больше

Подписки на продукты облачного пакета Office (Word, Excel, PowerPoint), существенно подорожали с 2025 года. Так, за "Семейный пакет" подписчики отныне будут платить 130 долларов в год, а частные лица — 100 долларов.

Обновленные цены касаются только новых пользователей. Клиенты, которые уже пользуются услугами Office 365, будут тратить больше после того, как они решат продлить подписку.

Напомним, что в веб-браузер Chrome от Google появился искусственный интеллект (ИИ). Теперь пользователям доступна функция, которая будет автоматически менять пароли пользователя, если будет обнаружена утечка данных.

Также мы рассказывали, что корпорация Microsoft раздумывает над покупкой соцсети TikTok. Пользовательская база приложения насчитывает почти 170 млн пользователей в США.

Польша инвестиции Microsoft кибербезопасность деньги

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