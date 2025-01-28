Microsoft веде переговори про придбання TikTok — що відомо про угоду

Смартфон з логотипом TikTok. Фото: Unsplash

Корпорація Microsoft веде переговори про придбання TikTok, про що заявив журналістам Президент США Дональд Трамп. Також він додав, що хотів би бачити війну торгів за додаток.

Про це пише Reuters.

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Що відомо про переговори щодо придбання TikTok

TikTok із користувацькою базою близько 170 млн у США був заблокований перед тим, як 19 січня набув чинності закон, який зобов'язує материнську компанію ByteDance або продати додаток з міркувань національної безпеки, або зіткнутися з повною забороною.

Вступивши на посаду 20 січня, Дональд Трамп підписав указ, який вимагає відстрочити виконання закону на 75 днів, а минулого тижня він заявив, що ведуться переговори з кількома сторонами щодо купівлі TikTok, і рішення про майбутнє додатку ухвалять протягом наступних 30 днів.

Раніше стало відомо, що президент хотів купити додаток для соціальної мережі Ілона Маска, якщо він буде в цьому зацікавлений, однак мільярдер публічно не прокоментував цю пропозицію.

Також злиття з TikTok запропонував стартап зі штучного інтелекту Perplexity AI, при цьому уряд США отримає до половини компанії у майбутньому.

Під час свого першого терміну Трамп наказав TikTok відокремити свою американську версію від ByteDance, мотивуючи це міркуваннями національної безпеки. У 2020 році Microsoft стала найкращим учасником торгів, але незабаром переговори провалилися, а поштовх Трампа до продажу завершився через кілька місяців, коли він залишив свій пост.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла назвав цю угоду найдивнішою справою, над якою він коли-небудь працював.

Нагадаємо, під час виступу у Білому домі Дональд Трамп висловив ідею щодо придбання TikTok Ілоном Маском. Президент США вважає, що така угода може стати вигідною для всіх.

Також ми писали, що прямо перед набуттям чинності закону щодо заборони TikTok на території США додаток перестав працювати. Першими це помітили користувачі, які втратили доступ до своїх акаунтів.