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Трамп не проти, щоб Маск купив TikTok — у скільки оцінює

22 січня 2025 06:18
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку Трампа, TikTok може коштувати трильйони доларів, якщо США та Китай будуть керувати соцмережею разом
Ілан Маск на інавгурації Дональда Трампа. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Дональд Трамп під час виступу в Білому домі висловив свою відкритість щодо ідеї придбання Ілоном Маском соцмережі TikTok. Президент США вважає, що це принесе шалено вигоду всім. 

Про це інформує CNN.

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Коли Трампа запитали, чи підтримав би він рішення мільярдера придбати соцмережу, Трамп відповів: "Я згоден". Президент США також наголосив на важливості отримання дозволу уряду США для платформи соціальних медіа, стверджуючи, що без дозволу TikTok по суті "нікчемний".

Трамп заявив, що він зустрічався з "великими власниками" додатка і детально описав потенційну угоду, згідно з якою вартість TikTok може зрости до "трильйона доларів", якщо США нададуть необхідні дозволи.

За словами Трампа, подібна домовленість зробить TikTok більш цінним, забезпечуючи довгострокову прибутковість і успіх. 

Останніми днями Трамп неодноразово припускав, що покупець з США може придбати половину компанії та керувати нею як спільним підприємством 50 на 50 з її нинішнім китайським власником ByteDance.

Раніше повідомлялось, що китайські офіційні особи розглядають варіант передачі американських підрозділів TikTok у власність Ілона Маска. Це може статися у випадку, якщо компанії не вдасться уникнути заборони на додаток у США.

Нагадаємо, статки світових мільярдерів, серед яких Ілон Маск, змогли досягти 10 трлн доларів загального капіталу. Прибутки восьми технологічних компаній є частиною зростання цієї суми на 1,5 трлн доларів.

США Китай Ілон Маск Дональд Трамп соцмережі TikTok

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