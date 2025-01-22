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Трамп не против, чтобы Маск купил TikTok — во сколько оценивает

22 января 2025 06:18
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению Трампа, TikTok может стоить триллионы долларов, если США и Китай будут управлять соцсетью вместе
Илан Маск на инаугурации Дональда Трампа. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме выразил свою открытость относительно идеи приобретения Илоном Маском соцсети TikTok. Президент США считает, что это принесет безумную выгоду всем.

Об этом информирует CNN.

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Когда Трампа спросили, поддержал бы он решение миллиардера приобрести соцсеть, Трамп ответил: "Я согласен". Президент США также подчеркнул важность получения разрешения правительства США для платформы социальных медиа, утверждая, что без разрешения TikTok, по сути, "ничтожен".

Трамп заявил, что он встречался с "крупными владельцами" приложения и подробно описал потенциальную сделку, согласно которой стоимость TikTok может вырасти до "триллиона долларов", если США предоставят необходимые разрешения.

По словам Трампа, подобная договоренность сделает TikTok более ценным, обеспечивая долгосрочную прибыльность и успех.

В последние дни Трамп неоднократно предполагал, что покупатель из США может приобрести половину компании и управлять ею как совместным предприятием 50 на 50 с ее нынешним китайским владельцем ByteDance.

Ранее сообщалось, что китайские официальные лица рассматривают вариант передачи американских подразделений TikTok в собственность Илона Маска. Это может произойти в случае, если компании не удастся избежать запрета на приложение в США.

Напомним, состояние мировых миллиардеров, среди которых Илон Маск, смогли достичь 10 трлн долларов общего капитала. Прибыли восьми технологических компаний являются частью роста этой суммы на 1,5 трлн долларов.

США Китай Илон Маск Дональд Трамп соцсети TikTok

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