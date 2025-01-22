По мнению Трампа, TikTok может стоить триллионы долларов, если США и Китай будут управлять соцсетью вместе

Илан Маск на инаугурации Дональда Трампа. Фото: Reuters

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме выразил свою открытость относительно идеи приобретения Илоном Маском соцсети TikTok. Президент США считает, что это принесет безумную выгоду всем.

Об этом информирует CNN.

Читайте также:

В какую сумму оценивает Трамп TikTok

Когда Трампа спросили, поддержал бы он решение миллиардера приобрести соцсеть, Трамп ответил: "Я согласен". Президент США также подчеркнул важность получения разрешения правительства США для платформы социальных медиа, утверждая, что без разрешения TikTok, по сути, "ничтожен".

Трамп заявил, что он встречался с "крупными владельцами" приложения и подробно описал потенциальную сделку, согласно которой стоимость TikTok может вырасти до "триллиона долларов", если США предоставят необходимые разрешения.

По словам Трампа, подобная договоренность сделает TikTok более ценным, обеспечивая долгосрочную прибыльность и успех.

В последние дни Трамп неоднократно предполагал, что покупатель из США может приобрести половину компании и управлять ею как совместным предприятием 50 на 50 с ее нынешним китайским владельцем ByteDance.

Ранее сообщалось, что китайские официальные лица рассматривают вариант передачи американских подразделений TikTok в собственность Илона Маска. Это может произойти в случае, если компании не удастся избежать запрета на приложение в США.

Напомним, состояние мировых миллиардеров, среди которых Илон Маск, смогли достичь 10 трлн долларов общего капитала. Прибыли восьми технологических компаний являются частью роста этой суммы на 1,5 трлн долларов.