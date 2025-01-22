По мнению Трампа, TikTok может стоить триллионы долларов, если США и Китай будут управлять соцсетью вместе

Трамп не против, чтобы Маск купил TikTok — во сколько оценивает
Дональд Трамп во время выступления в Белом доме выразил свою открытость относительно идеи приобретения Илоном Маском соцсети TikTok. Президент США считает, что это принесет безумную выгоду всем.
Об этом информирует CNN.
В какую сумму оценивает Трамп TikTok
Когда Трампа спросили, поддержал бы он решение миллиардера приобрести соцсеть, Трамп ответил: "Я согласен". Президент США также подчеркнул важность получения разрешения правительства США для платформы социальных медиа, утверждая, что без разрешения TikTok, по сути, "ничтожен".
Трамп заявил, что он встречался с "крупными владельцами" приложения и подробно описал потенциальную сделку, согласно которой стоимость TikTok может вырасти до "триллиона долларов", если США предоставят необходимые разрешения.
По словам Трампа, подобная договоренность сделает TikTok более ценным, обеспечивая долгосрочную прибыльность и успех.
В последние дни Трамп неоднократно предполагал, что покупатель из США может приобрести половину компании и управлять ею как совместным предприятием 50 на 50 с ее нынешним китайским владельцем ByteDance.
Ранее сообщалось, что китайские официальные лица рассматривают вариант передачи американских подразделений TikTok в собственность Илона Маска. Это может произойти в случае, если компании не удастся избежать запрета на приложение в США.
Напомним, состояние мировых миллиардеров, среди которых Илон Маск, смогли достичь 10 трлн долларов общего капитала. Прибыли восьми технологических компаний являются частью роста этой суммы на 1,5 трлн долларов.
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