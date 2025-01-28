Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok — что известно о сделке

Смартфон с логотипом TikTok. Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok, о чем заявил журналистам Президент США Дональд Трамп. Также он добавил, что хотел бы видеть войну торгов за приложение.

Об этом пишет Reuters.

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Что известно о переговорах по приобретению TikTok

TikTok с пользовательской базой около 170 млн в США, был заблокирован перед тем, как 19 января вступил в силу закон, который обязывает материнскую компанию ByteDance либо продать приложение по соображениям национальной безопасности, либо столкнуться с полным запретом.

Вступив в должность 20 января, Дональд Трамп подписал указ, требующий отсрочить выполнение закона на 75 дней, а на прошлой неделе он заявил, что ведутся переговоры с несколькими сторонами по покупке TikTok, и решение о будущем приложения будет принято в течение следующих 30 дней.

Ранее стало известно, что президент хотел купить приложение для социальной сети Илона Маска, если он будет в этом заинтересован, однако миллиардер публично не прокомментировал это предложение.

Также слияние с TikTok предложил стартап по искусственному интеллекту Perplexity AI, при этом правительство США получит до половины компании в будущем.

В ходе своего первого срока Трамп приказал TikTok отделить свою американскую версию от ByteDance, мотивируя это соображениями национальной безопасности. В 2020 году Microsoft стала лучшим участником торгов, но вскоре переговоры провалились, а толчок Трампа к продаже завершился через несколько месяцев, когда он покинул свой пост.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал эту сделку самым странным делом, над которым он когда-либо работал.

Напомним, во время выступления в Белом доме Дональд Трамп высказал идею относительно приобретения TikTok Илоном Маском. Президент США считает, что такая сделка может стать выгодной для всех.

Также мы писали, что прямо перед вступлением в силу закона о запрете TikTok на территории США приложение перестало работать. Первыми это заметили пользователи, которые потеряли доступ к своим аккаунтам.