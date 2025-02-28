Microsoft закриває Skype у травні — натяк знайшли в коді нового оновлення

Логотип месенджера Skype на екрані смартфона. Фото: Unsplash

За даними XDA Developers, майбутнє Skype похмуре. Microsoft планує припинити роботу сервісу вже у цього року, що змусить користувачів перейти на Microsoft Teams.

Про це пише Techzine.

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Коли припиниться робота Skype

В останній попередній версії Skype для Windows було виявлено прихований код, у якому знайшли повідомлення.

"Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте свої дзвінки та чати у Teams", — йдеться в ньому.

Приховане повідомлення про закриття Skype у коді програми. Фото: XDA Developers

За словами розробників, це означає, що Microsoft остаточно прийняла рішення щодо обов'язкового переходу користувачів на Microsoft Teams, який, скоріше за все, стане основною платформою для споживачів.

Skype було засновано у 2003 році шведським ІТ-підприємцем Нікласом Зеннстрьомом та данським бізнес-партнером Янусом Фрі. Спершу сервіс здобув популярність як один із провідних засобів VoIP-комунікації, працюючи на базі гібридної системи P2P та клієнтської архітектури. Після придбання Microsoft у 2011 році Skype повністю перейшов на хмарну платформу Azure.

Протягом останніх років популярність Skype стрімко знижувалася. Microsoft придбала сервіс у 2011 році за 8,5 млрд доларів, але з 2019 року він поступово втрачає свою актуальність. Це пов'язано з тим, що платформи на зразок Microsoft Teams, WhatsApp, iMessage та Discord здобули перевагу на ринку VoIP-дзвінків та обміну повідомленнями. Під час пандемії Skype майже не використовувався як альтернатива для конференц-дзвінків, поступившись таким сервісам, як Teams або Zoom.

До цього моменту для бізнес-користувачів Skype і Microsoft Teams співіснували разом, причому Skype навіть використовувався як основа для розширення можливостей більш популярного Teams.

Microsoft неодноразово намагалася вдихнути нове життя у Skype, додаючи функції коротких відео та чатбот Bing — попередника Copilot. Проте нових користувачів так і не вдалося залучити. Хоча для підтримки безпеки сервісу випускалися необхідні оновлення, останнє з них вийшло у травні 2024 року. З грудня минулого року також була припинена можливість придбання Skype-кредитів, що стало передвісником майбутніх змін.

Microsoft робить чіткий крок у напрямку єдиної платформи для дзвінків і обміну повідомленнями, що підтверджує завершення ери Skype.

Нагадаємо, в Telegram повідомлення можуть стати платними. На тестовому сервері месенджера помітили функцію, яка дозволить адміністраторам каналів зробити коментарі під публікаціями платними.

Також ми писали, що Microsoft випробує нову версію Office для Windows, яка надаватиметься безплатно, але з рекламою. Раніше, щоб отримати повний доступ до всіх програм пакета, потрібно було оформлювати підписку на Microsoft 365.