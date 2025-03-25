Microsoft усиливает кибербезопасность — анонсировано шесть ИИ-агентов

Планшет с логотипом компании Microsoft. Фото: Unsplash

Microsoft анонсировала запуск шести новых ИИ-агентов, которые станут частью платформы Security Copilot. Новые инструменты, которые появятся в тестовом доступе уже в следующем месяце, предназначены для автоматизации задач кибербезопасности, в частности обработки инцидентов фишинга, потери данных, мониторинга уязвимостей и приоритезации критических угроз.

Об этом пишет The Verge.

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"Шесть агентов Microsoft Security Copilot позволяют командам автономно работать с большими объемами задач в сфере безопасности и IТ, одновременно интегрируясь с экосистемой Microsoft Security", — отметил Васу Джаккал, вице-президент по вопросам безопасности Microsoft.

Кроме собственных решений, Microsoft сотрудничает с партнерами, среди которых OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium и Fletch. Их агенты расширяют возможности платформы — например, OneTrust поможет в расследовании утечек данных, а Aviatrix позволит эффективнее анализировать причины сетевых сбоев.

Компании все активнее интегрируют подобные ИИ-агенты в корпоративные решения. Microsoft уже обновила бизнес-версию Copilot, предложив пользователям бесплатный чат и возможность оплачивать доступ к агентам по использованию.

Улучшения коснулись и защиты пользователей Microsoft Teams. Со следующего месяца Microsoft Defender for Office 365 начнет защищать Teams от фишинговых атак, вредоносных ссылок и вложений.

Больше новостей компания обещает обнародовать 9 апреля во время мероприятия Microsoft Secure.

Напомним, Microsoft занимается разработкой оценки компонентов ПК в Windows 11. Она будет объяснять пользователям, как объем оперативной памяти и видеокарта влияют на производительность компьютера.

Также мы писали, что Microsoft испытает бесплатную версию Office для Windows. Взамен в пакете программ будут встроены рекламные баннеры.