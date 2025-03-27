Совсем не паранойя — нужно ли заклеивать веб-камеру на ноутбуке

Женщина перед ноутбуком. Фото: Pexels

В цифровую эпоху, когда кибершпионаж и взломы стали обыденностью, многие выбирают заклеивать веб-камеры на своих ноутбуках. Некоторые знаменитости, вроде Марка Цукерберга и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, публично признали, что заклеивают свои камеры, что только усилило дискуссии в обществе.

О том, нужно ли заклеивать камеру своего ноутбука, пишет NV.

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Специалисты по кибербезопасности подтверждают, что веб-камеры — один из потенциальных векторов атаки, ведь вредоносное программное обеспечение (так называемые "RAT" вроде Blackshades или Poison Ivy) способно включать камеру без вашего ведома. В ряде случаев хакеры в течение месяцев следили за людьми, получая их личные данные и компрометирующее видео.

Ситуацию осложняет то, что даже популярные платформы для видеоконференций могут содержать уязвимости. Так, в 2020 году программы вроде Zoom попали под прицел из-за недостатков в шифровании, которыми воспользовались злоумышленники. Хотя корпорации выпускают обновления безопасности, без регулярных апдейтов риск остаться незащищенным довольно высок.

Самая очевидная тактика — просто заклеить камеру лентой или наклейкой. Это может выглядеть странно, иногда даже создает неудобства, но физически делает невозможным попытки снять вас втайне.

Для более "элегантных" решений производители все чаще предлагают ноутбуки со встроенной шторкой на камере. Например, в некоторых моделях Lenovo и Dell есть маленькие механические затворы, которые сдвигаются и закрывают объектив, не повреждая его и не влияя на работу других датчиков.

В ноутбуках Apple используется светодиодный индикатор, который теоретически нельзя выключить отдельно от камеры — если камера активна, огонек горит. В то же время в некоторых устройствах под управлением Windows этот индикатор может отключаться программно.

Стоит заметить, что заклеивание камеры — не панацея. Важно также регулярно обновлять операционную систему, антивирусные программы и программы для видеосвязи. Физическое прикрытие камеры лишь дополняет многоуровневый подход к безопасности.

Напомним, Microsoft запустит шесть новых ИИ-агентов, которые предназначены для автоматизации задач кибербезопасности. Они будут самостоятельно обрабатывать инциденты фишинга, потери данных и вести мониторинг уязвимостей.

Также мы писали, что многие популярные расширения для веб-браузера Chrome были взломаны хакерами. Злонамеренные обновления поставили под угрозу более 3 млн пользователей.