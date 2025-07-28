Як розпізнати телефонних шахраїв і змусити їх замовкнути — 6 перевірених порад

Людина у темному одязі у капюшоні з телефоном в руках. Фото: Freepik

Телефонні аферисти здатні зіпсувати настрій і навіть позбавити грошей, якщо піддатися їхнім маніпуляціям. Існують перевірені прийоми, які допомагають швидко зірвати їхній сценарій і змусити припинити дзвінок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як відлякати телефонних шахраїв.

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Перше, що ви маєте зробити, — зберігати спокій. Коли вам телефонують із погрозами чи вимогою терміново переказати кошти, варто відразу дати зрозуміти, що ви не піддаєтеся на тиск: скажіть, що самі передзвоните до банку чи установи, від імені якої звертаються, щоб перевірити інформацію. Така реакція часто позбавляє шахраїв інтересу, адже їхня схема побудована на поспіху й залякуванні.

Ще один ефективний прийом — упевнено представитися працівником правоохоронних органів і попросити службові дані співрозмовника, назвавши вигадане звання. Більшість аферистів уникає навіть натяку на увагу з боку силовиків і зазвичай миттєво завершує розмову.

Якщо ж від вас намагаються виманити гроші, можна прямо сказати, що на ваших рахунках немає коштів: коли стає очевидно, що нажитися нічим, запал співрозмовника швидко згасає.

Корисно також ставити зустрічні уточнення — просити номер їхнього "службового" телефону, повну назву організації та пояснення, на якій підставі вимагають ваші персональні дані. Такі запитання часто заганяють шахраїв у глухий кут.

Показовою є також реакція на прохання передзвонити пізніше. Справжні працівники банків чи державних установ спокійно погоджуються на паузу, тоді як аферисти починають нервувати та тиснути на "терміновість" — це чіткий сигнал, що перед вами обман.

І головне правило безпеки, про яке слід пам'ятати завжди: банки, податкова служба чи правоохоронні органи не просять переказувати гроші телефоном, не погрожують арештом і не запитують коди з SMS-повідомлень. Якщо чуєте такі вимоги — це шахрайська атака, яку варто негайно припинити.

Нагадаємо, більшість повідомлень, які ми отримуємо щодня, здаються звичними, та серед них можуть ховатися небезпечні. Експерти застерігають, що один необачний клік — і ви ризикуєте втратити гроші або особисту інформацію.

Також ми писали, що телефонні шахраї дедалі вправніше маскуються під працівників банків, поліції чи навіть близьких людей. Вони тиснуть на емоції, але їх можна викрити, якщо знати типові трюки, якими вони користуються.