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Вони загрожують вашим грошам — які SMS краще одразу видаляти

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 05:12
Видаліть їх негайно — які типи SMS не можна зберігати на телефоні
Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Freepik

Щодня ми отримуємо десятки повідомлень, але не всі вони безпечні. Деякі з них можуть стати причиною втрати грошей або доступу до особистих даних, попереджають фахівці.

Про це пише ТСН.

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Кіберзлочинці дедалі частіше використовують випадкові дані зі смартфонів, щоб зламати акаунти або отримати доступ до фінансів. Звичайне повідомлення може стати ключем до ваших паролів чи банківських рахунків.

Повідомлення з логінами та паролями

Деякі сервіси після реєстрації надсилають у SMS дані для входу. Це зручно, але вкрай ризиковано: якщо зловмисники отримають доступ до вашої пошти або повідомлень, вони зможуть увійти до облікового запису. Безпечно зберегти дані допоможе менеджер паролів, після чого SMS потрібно видалити.

Особисті листування та фото

Приватні повідомлення або знімки можуть перетворитися на засіб шантажу, якщо смартфон загубиться чи потрапить у чужі руки. Краще видаляти особистий контент або переносити його у зашифровані сховища.

SMS із підозрілими посиланнями

Фішингові повідомлення часто маскуються під банківські чи службові оповіщення. Відкривати їх не можна — одразу видаляйте і не переходьте за посиланнями.

Посилання для входу в акаунти

Багато сервісів надсилають лінки для авторизації. Збережіть потрібне посилання у безпечному місці, а саме SMS видаліть, щоб знизити ризик несанкціонованого доступу.

Банківські повідомлення із залишком на рахунку

На відміну від одноразових кодів, які діють лише кілька хвилин, інформація про баланс і останні цифри картки може допомогти шахраям у разі втрати телефону. Такі повідомлення потрібно видаляти одразу після перегляду.

Нагадаємо, шпигунське ПЗ може роками ховатися в системі смартфона, маскуючись під звичайні програми. Але кіберексперти назвали п'ять характерних ознак, які допоможуть розпізнати небажане стеження та вчасно вжити заходів.

Також ми писали, що в Україні з'явилася нова шахрайська схема: зловмисники маскують фальшиві Telegram-боти під офіційні сервіси банків. Користувачів просять ввести реквізити карток — після чого кошти миттєво зникають.

телефони шахрайство смартфон СМС повідомлення безпека
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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