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Головна Технології Фейкові боти в Telegram крадуть гроші — як уберегтися

Фейкові боти в Telegram крадуть гроші — як уберегтися

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 10:18
Підроблені Telegram-боти крадуть гроші — як працює нова шахрайська схема
Месенджер Telegram на екрані смартфона. Фото: Pexels

В Україні активізувалася нова шахрайська схема: зловмисники створюють підроблені Telegram-боти, що зовні не відрізняються від офіційних сервісів банків і державних установ. У таких "ботах" людей змушують вводити реквізити карток, після чого кошти миттєво зникають із рахунків.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

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Держспецзв'язку повідомляє, що шахраї копіюють логотипи, описи й меню справжніх ботів, а також використовують майже ідентичні назви — змінюють одну літеру, додають символ чи нижнє підкреслення. Наприклад, офіційний @PrivatBankBot перетворюється на @PrivatBank_Bot або @PrivatBankBot, де деякі літери написані кирилицею.

Завдяки преміумпідписці в Telegram зловмисники встановлюють стікери, що імітують значок верифікації, створюючи в користувача ілюзію надійності. Далі люди отримують масові повідомлення про "грошову допомогу", "виграш" чи "компенсацію" та посилання на нібито офіційний бот для "оформлення заявки".

У підробленому боті одразу відкривається форма, де просять ввести номер картки, строк дії, CVV та коди з SMS. Як тільки дані введені, шахраї знімають гроші.

Щоб уберегтися від маніпуляцій шахраїв:

  • не переходьте за посиланнями з масових розсилок або від невідомих контактів;
  • перевіряйте інформацію про виплати лише через офіційні сайти, мобільні додатки або гарячу лінію банку;
  • якщо користуєтеся чатботами, шукайте їх на офіційних ресурсах установи;
  • ніколи не вводьте повні реквізити картки й коди підтвердження в месенджерах — справжній банк цього не вимагатиме.

Нагадаємо, понад мільярд людей користуються Telegram, вважаючи його гарантом конфіденційності. Однак журналісти з'ясували, що частина інфраструктури месенджера може бути під контролем компаній, пов'язаних із російськими спецслужбами.

Також ми писали, що, попри репутацію захищеної платформи, Telegram усе частіше стає мішенню хакерів. Особливу загрозу це становить для журналістів, активістів та публічних осіб.

українці афера Telegram шахрайство месенджер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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