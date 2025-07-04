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Фейковые боты в Telegram воруют деньги — как уберечься

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 10:18
Поддельные Telegram-боты воруют деньги — как работает новая мошенническая схема
Мессенджер Telegram на экране смартфона. Фото: Pexels

В Украине активизировалась новая мошенническая схема: злоумышленники создают поддельные Telegram-боты, внешне не отличающиеся от официальных сервисов банков и государственных учреждений. В таких "ботах" людей заставляют вводить реквизиты карт, после чего средства мгновенно исчезают со счетов.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

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Госспецсвязи сообщает, что мошенники копируют логотипы, описания и меню настоящих ботов, а также используют почти идентичные названия — меняют одну букву, добавляют символ или нижнее подчеркивание. Например, официальный @PrivatBankBot превращается в @PrivatBank_Bot или @PrivatBankBot, где некоторые буквы написаны кириллицей.

Благодаря премиум-подписке в Telegram злоумышленники устанавливают стикеры, имитирующие значок верификации, создавая у пользователя иллюзию надежности. Далее люди получают массовые сообщения о "денежной помощи", "выигрыше" или "компенсации" и ссылки на якобы официальный бот для "оформления заявки".

В поддельном боте сразу открывается форма, где просят ввести номер карты, срок действия, CVV и коды из SMS. Как только данные введены, мошенники снимают деньги.

Чтобы уберечься от манипуляций мошенников:

  • не переходите по ссылкам из массовых рассылок или от неизвестных контактов;
  • проверяйте информацию о выплатах только через официальные сайты, мобильные приложения или горячую линию банка;
  • если пользуетесь чат-ботами, ищите их на официальных ресурсах учреждения;
  • никогда не вводите полные реквизиты карты и коды подтверждения в мессенджерах — настоящий банк этого не потребует.

Напомним, более миллиарда людей пользуются Telegram, считая его гарантом конфиденциальности. Однако журналисты выяснили, что часть инфраструктуры мессенджера может быть под контролем компаний, связанных с российскими спецслужбами.

Также мы писали, что, несмотря на репутацию защищенной платформы, Telegram все чаще становится мишенью хакеров. Особую угрозу это представляет для журналистов, активистов и публичных лиц.

украинцы афера Telegram мошенничество мессенджер
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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