Telegram під контролем ФСБ — що це означає для приватності українців

Логотип месенджера Telegram на екрані смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Понад мільярд людей довіряють Telegram свої щоденні розмови, вважаючи месенджер оплотом приватності. Та журналісти з'ясували, що серверною інфраструктурою додатка фактично керують компанії, пов'язані з російськими спецслужбами, — отже, ФСБ потенційно бачить більше, ніж здається.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Важливі історії".

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Розслідування ставить під сумнів образ Павла Дурова-бунтаря, який нібито рятує користувачів від втручання влади. Команда проаналізувала IP-адреси, контракти й судові матеріали та з'ясувала, що ключовим технічним партнером Telegram є карибська фірма Global Network Management (GNM). Її власник, колишній петербурзький бізнесмен Володимир Ведєнєєв, одночасно керує російським провайдером "Глобалнет" і роками співпрацює з держструктурами, що обслуговують секретні комплекси ФСБ.

Дуров стверджував, що покинув Росію у 2014 році після конфлікту з владою. Утім, витік даних прикордонної служби показує, що з того часу він відвідав батьківщину понад 50 разів, особливо активно — коли у 2019 році шукав гроші на покриття боргів після провалу криптопроєкту TON. Частину фінансування Telegram зрештою забезпечили російський держбанк ВТБ та "Альфа Капітал".

На відміну від Signal чи WhatsApp, Telegram за замовчуванням не використовує наскрізне шифрування — його треба вмикати вручну у "секретних чатах". За оцінкою колишнього співробітника Антона Розенберга, 98% діалогів залишаються "звичайними" та зберігаються на серверах месенджера. Додатково клієнт Telegram надсилає відкритий ідентифікатор пристрою (auth_key_id), що полегшує відстеження трафіку провайдерами й спецслужбами.

Особливо це небезпечно там, де силові органи контролюють інтернет-інфраструктуру, зокрема в Росії та на окупованих територіях України.

Хто контролює сервери Telegram

Експеримент із перехопленням трафіку показав, що всі пакети російських і закордонних користувачів ідуть через IP-адреси GNM. У суді в США Ведєнєєв підтвердив, що він єдиний має авторизований доступ до дата-центру Telegram у Маямі. Той самий підприємець колись очолював "пірингову" мережу DATAIX, що забезпечувала 90% телеком-ринку України. Через DATAIX і "Глобалнет" проходить основний трафік месенджера в Європі.

Навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, "Глобалнет" першим серед російських провайдерів встановив глибоку перевірку пакетів (DPI) на вимогу Роскомнагляду. Паралельно депутати Держдуми заявили, що Telegram "знайшов компроміс" із ФСБ і надав технічну можливість стежити за "небезпечними суб'єктами".

Правозахисники й журналісти фіксують випадки, коли російські силовики цитують повідомлення з "секретних" чатів або ботів без доступу до самих пристроїв. Останній приклад — кримінальні справи проти росіян, які дописували в боти українських каналів "Кримський вітер" та "Військовий Віщун": за даними адвокатів, спецслужби відстежували ці звернення понад рік.

Ще 2011 року Дуров писав ФСБ та адміністрації президента РФ, запевняючи, що "ВКонтакте" вже передає "IP-адреси та номери телефонів тисяч користувачів". Сьогодні він декларує "місію дарувати свободу", але ланцюжок власників серверів і контрактів Telegram свідчить про те, що контролювати трафік месенджера можуть люди, тісно пов'язані з російською державною машиною.

Нагадаємо, WhatsApp нарешті наближається до реалізації функції, яку багато користувачів вважають давно необхідною. У бета-версії 25.17.10.70 команда Meta тестує можливість входу та ідентифікації в месенджері за унікальним іменем, а не лише за номером телефону.

Також ми писали, що месенджер Signal випустив оновлення для Windows, яке забороняє створення скриншотів вікна з листуванням. За словами компанії, ця функція запроваджена для підвищення рівня конфіденційності та захисту приватного спілкування користувачів.