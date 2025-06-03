WhatsApp нарешті отримає імена користувачів — як це працюватиме та що зміниться

Застосунок WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Месенджер WhatsApp нарешті наближається до функції, яку користувачі вважають базовою. У бета-версії 25.17.10.70 команда Meta тестує можливість авторизації та ідентифікації за унікальним ім'ям, а не лише за номером телефону.

Про це пише Mashable.

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Як працюватимуть імена користувачів

За даними ресурсу WABetaInfo, опція перебуває у розробці й поки недоступна для публічного тестування. Кожен охочий зможе створити власне ім'я, використовуючи літери, цифри, крапки чи підкреслення, але без інших спецсимволів. Імена не можуть починатися з "www." або закінчуватися доменами на кшталт ".com", щоб запобігти фішингу, а вже зайняті варіанти будуть недоступні. Коли співрозмовник змінить свій нікнейм, у чаті з'явиться системне сповіщення про це. Схожа функція вже реалізована в Telegram.

Найважливіше — нововведення дає змогу приховати свій номер від незнайомців та показувати замість нього обране ім'я. Хоча механізм ще може зазнати змін, реліз очікують відносно скоро.

Нагадаємо, WhatsApp давно став основним каналом комунікації для мільйонів користувачів, що робить його привабливою ціллю для спаму та шахрайських контактів. Зловмисники часто надсилають небажані повідомлення й дзвінки, однак у самому застосунку передбачено ефективні засоби захисту від незнайомців — щоправда, відповідні налаштування не завжди на видноті.

Також ми писали, що функція наскрізного шифрування (E2EE), яка діє за замовчуванням у WhatsApp, гарантує високий рівень приватності: ніхто — ні хакери, ні правоохоронці, ні самі співробітники Meta — не можуть переглядати вміст листування. До того ж застосунок пропонує додаткові засоби безпеки, що дозволяють ще надійніше захистити персональні дані.