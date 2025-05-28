Небажані контакти — як заблокувати незнайомі номери в WhatsApp

Логотип месенджера WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Pexels

WhatsApp давно став головним засобом спілкування для мільйонів, а тому приваблює спамерів і шахраїв, які надсилають небажані повідомлення та дзвінки. На щастя, сам месенджер дозволяє майже повністю відгородитися від незнайомців, хоча потрібна опція ховається не на поверхні.

Про це пише NV.

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Як захиститися від незнайомців у WhatsApp

Найперше слід змінити загальні параметри видимості профілю. У мобільному застосунку відкрийте розділ налаштувань, оберіть "Конфіденційність" і для пунктів "Час останньої активності", "Фото профілю", "Про себе" та "Статус" установіть значення "Мої контакти" або "Ніхто". Так невідомі абоненти не бачитимуть ваших даних і втрачатимуть мотивацію починати розмову.

Не менш важливою є категорія групових чатів: у тій самій секції конфіденційності перейдіть до "Групи" й вкажіть або "Мої контакти", або "Мої контакти, окрім…" — останній варіант дозволяє виключити навіть знайомих, яким ви не довіряєте. Тоді сторонні користувачі не зможуть без вашої згоди додавати вас до нових груп, а спам-розсилки втратять ще один канал доступу.

Коли ж докучливий номер уже написав чи зателефонував, відкрийте діалог, натисніть на адресу абонента у верхній частині екрана й виберіть "Заблокувати" або "Заблокувати й поскаржитися на спам". Після цього контакт потрапить до чорного списку й більше не зможе турбувати вас ні повідомленнями, ні викликами.

Попри відсутність єдиної чарівної "галочки", ці кілька кроків суттєво підвищують цифрову тишу: ви залишаєтеся доступними для близьких, водночас залишаючи спамерів і шахраїв за межами особистого простору.

Нагадаємо, у WhatsApp використовується наскрізне шифрування (E2EE), яке вже гарантує високий рівень захисту конфіденційності. Завдяки цьому ніхто не може отримати доступ до ваших повідомлень. Крім того, месенджер надає додаткові інструменти, які дозволяють ще більше посилити захист особистих даних.

Також ми писали, що WhatsApp почав впроваджувати нову функцію — налаштування "Розширена конфіденційність чату". Вона покликана унеможливити передачу листування за межі застосунку: після активації користувач може заборонити експорт історії чату, а також автоматичне збереження медіафайлів у пам'ять пристрою.