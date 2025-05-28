Нежелательные контакты — как заблокировать незнакомые номера в WhatsApp

Логотип мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Фото: Pexels

WhatsApp давно стал главным средством общения для миллионов, а потому привлекает спамеров и мошенников, которые присылают нежелательные сообщения и звонки. К счастью, сам мессенджер позволяет почти полностью отгородиться от незнакомцев, хотя нужная опция скрывается не на поверхности.

Об этом пишет NV.

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Как защититься от незнакомцев в WhatsApp

Прежде всего следует изменить общие параметры видимости профиля. В мобильном приложении откройте раздел настроек, выберите "Конфиденциальность" и для пунктов "Время последней активности", "Фото профиля", "О себе" и "Статус" установите значение "Мои контакты" или "Никто". Так неизвестные абоненты не будут видеть ваших данных и терять мотивацию начинать разговор.

Не менее важна категория групповых чатов: в той же секции конфиденциальности перейдите в "Группы" и укажите либо "Мои контакты", либо "Мои контакты, кроме..." — последний вариант позволяет исключить даже знакомых, которым вы не доверяете. Тогда посторонние пользователи не смогут без вашего согласия добавлять вас в новые группы, а спам-рассылки потеряют еще один канал доступа.

Когда надоедливый номер уже написал или позвонил, откройте диалог, нажмите на адрес абонента в верхней части экрана и выберите "Заблокировать" или "Заблокировать и пожаловаться на спам". После этого контакт попадет в черный список и больше не сможет беспокоить вас ни сообщениями, ни вызовами.

Несмотря на отсутствие единой волшебной "галочки", эти несколько шагов существенно повышают цифровую тишину: вы остаетесь доступными для близких, в то же время оставляя спамеров и мошенников за пределами личного пространства.

Напомним, в WhatsApp используется сквозное шифрование (E2EE), которое уже гарантирует высокий уровень защиты конфиденциальности. Благодаря этому никто не может получить доступ к вашим сообщениям. Кроме того, мессенджер предоставляет дополнительные инструменты, которые позволяют еще больше усилить защиту личных данных.

Также мы писали, что WhatsApp начал внедрять новую функцию — настройку "Расширенная конфиденциальность чата". Она призвана исключить передачу переписки за пределы приложения: после активации пользователь может запретить экспорт истории чата, а также автоматическое сохранение медиафайлов в память устройства.