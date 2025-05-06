Як підвищити конфіденційність у WhatsApp — основні налаштування захисту

Месенджер WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Початкове наскрізне шифрування (E2EE) у WhatsApp уже забезпечує надійний рівень конфіденційності: сторонні — від хакерів і правоохоронців до співробітників Meta — не можуть прочитати ваші повідомлення. Додаткові інструменти, які пропонує застосунок, дозволяють ще щільніше "замкнути" особисті дані.

Про те, як зробити WhatsApp ще приватнішим, пише The Verge.

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Захист чатів і резервних копій, додаткові PIN‑коди та самознищення повідомлень

Насамперед варто подбати про те, щоб співрозмовники не могли безконтрольно експортувати спільну переписку. У меню інформації про чат з'явилася опція "Розширена конфіденційність чату" — увімкнувши її, ви блокуєте вивантаження історії у звичайний текстовий файл навіть із вкладеними медіа. Функція поки що розгортається поступово, тому може бути недоступною.

Другий рівень оборони — "блокування чату". Вибрані розмови переміщуються у приховану теку поверх основного списку повідомлень і відкриваються лише після підтвердження за допомогою Face ID, Touch ID чи іншого біометричного способу, налаштованого на смартфоні. За аналогічним принципом можна закрити й сам WhatsApp: у розділі "Конфіденційність" увімкніть "Блокування застосунку", щоб кожен запуск вимагав сканування обличчя чи відбитка.

Окрема небезпека криється у резервних копіях. Хоч переписка в реальному часі шифрується за замовчуванням, файли backup у Google Drive або iCloud зберігаються відкритими, допоки ви не активуєте наскрізне шифрування й для них. Після ввімкнення система згенерує пароль чи ключ: без нього відновити історію стане неможливо.

Ще одна обов'язкова міра — двофакторна автентифікація. WhatsApp пропонує власний шестизначний PIN-код, що запитується щоразу, коли ви заходите в акаунт на новому пристрої. Додайте резервну електронну адресу: якщо раптом забудете PIN, поштою можна буде скинути його одразу, не чекаючи семиденного "карантину".

І нарешті, не забувайте про "зникаючі повідомлення". У налаштуваннях конкретної розмови або для всіх нових чатів можна задати автоматичне видалення контенту через 24 години, 7 чи 90 днів після того, як його побачать усі учасники. Навіть якщо хтось отримає доступ до вашого телефону, старі діалоги вже будуть порожніми.

Усуваючи можливість експорту чату, захищаючи його біометрією, шифруючи копії, додаючи двофакторний захист і активуючи таймер самознищення, ви зводите ризики до мінімуму та залишаєте спілкування у WhatsApp дійсно приватним.

Нагадаємо, WhatsApp працює над впровадженням голосових та відеодзвінків безпосередньо у вебверсії. Це оновлення зрівняє можливості браузерної версії з десктопними застосунками для Windows і macOS.

Також ми писали, що у WhatsApp почали впроваджувати опцію "Розширена конфіденційність чату", яка запобігає передачі листування за межі додатка. Увімкнувши її, користувачі отримують можливість блокувати експорт чатів, а також автоматичне збереження фото та відео у внутрішню пам'ять телефону.