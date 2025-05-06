Как повысить конфиденциальность в WhatsApp — основные настройки защиты

Мессенджер WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

Изначальное сквозное шифрование (E2EE) в WhatsApp уже обеспечивает надежный уровень конфиденциальности: посторонние — от хакеров и правоохранителей до сотрудников Meta — не могут прочитать ваши сообщения. Дополнительные инструменты, которые предлагает приложение, позволяют еще плотнее "запереть" личные данные.

О том, как сделать WhatsApp еще более приватным, пишет The Verge.

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Защита чатов и резервных копий, дополнительные PIN-коды и самоуничтожение сообщений

Прежде всего стоит позаботиться о том, чтобы собеседники не могли бесконтрольно экспортировать совместную переписку. В меню информации о чате появилась опция "Расширенная конфиденциальность чата" — включив ее, вы блокируете выгрузку истории в обычный текстовый файл даже с вложенными медиа. Функция пока что разворачивается постепенно, поэтому может быть недоступна.

Второй уровень обороны — "блокировка чата". Выбранные разговоры перемещаются в скрытую папку поверх основного списка сообщений и открываются только после подтверждения с помощью Face ID, Touch ID или другого биометрического способа, настроенного на смартфоне. По аналогичному принципу можно закрыть и сам WhatsApp: в разделе "Конфиденциальность" включите "Блокировка приложения", чтобы каждый запуск требовал сканирования лица или отпечатка.

Отдельная опасность кроется в резервных копиях. Хотя переписка в реальном времени шифруется по умолчанию, файлы backup в Google Drive или iCloud сохраняются открытыми, пока вы не активируете сквозное шифрование и для них. После включения система сгенерирует пароль или ключ: без него восстановить историю станет невозможно.

Еще одна обязательная мера — двухфакторная аутентификация. WhatsApp предлагает собственный шестизначный PIN-код, который запрашивается каждый раз, когда вы заходите в аккаунт на новом устройстве. Добавьте резервный электронный адрес: если вдруг забудете PIN, по почте можно будет сбросить его сразу, не дожидаясь семидневного "карантина".

И наконец, не забывайте об "исчезающих сообщениях". В настройках конкретного разговора или для всех новых чатов можно задать автоматическое удаление контента через 24 часа, 7 или 90 дней после того, как его увидят все участники. Даже если кто-то получит доступ к вашему телефону, старые диалоги уже будут пустыми.

Устраняя возможность экспорта чата, защищая его биометрией, шифруя копии, добавляя двухфакторную защиту и активируя таймер самоуничтожения, вы сводите риски к минимуму и оставляете общение в WhatsApp действительно частным.

Напомним, WhatsApp работает над внедрением голосовых и видеозвонков непосредственно в веб-версии. Это обновление уравняет возможности браузерной версии с десктопными приложениями для Windows и macOS.

Также мы писали, что в WhatsApp начали внедрять опцию "Расширенная конфиденциальность чата", которая предотвращает передачу переписки за пределы приложения. Включив ее, пользователи получают возможность блокировать экспорт чатов, а также автоматическое сохранение фото и видео во внутреннюю память телефона.