Ваш браузер стане телефоном — WhatsApp готує підтримку дзвінків у вебверсії

Логотип WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp розробляє можливість здійснювати голосові та відеодзвінки безпосередньо з браузера, чим зрівняє функціональність вебверсії з власними застосунками для Windows і macOS. Після оновлення користувачам більше не доведеться перемикатися між платформами, аби підтримувати зв'язок на будь-якому пристрої.

Про це пише WABetaInfo.

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Що відомо про новий функціонал

За даними WABetaInfo, нова опція "Voice and Video Calling" поки що перебуває на етапі внутрішнього тестування. Її вже виявили у бета-версії WhatsApp Web, тож очікується, що в одному з майбутніх релізів у верхній частині чатів з'явиться універсальна кнопка виклику. В особистих переписках вона відображає піктограму голосового дзвінка й відкриває вибір між голосовим та відеодзвінком, тоді як у групових розмовах за замовчуванням пропонує відеодзвінок із можливістю перемкнутися на голосовий.

Нова функція дзвінків у вебверсії WhatsApp. Фото: WABetaInfo

Раніше дзвінки залишалися прерогативою мобільних застосунків і десктопних клієнтів WhatsApp, що вимагало окремого встановлення програм. Поява такої ж функції у браузері — суттєвий крок до уніфікованого досвіду: після запуску оновлення користувачі зможуть дзвонити прямо в Chrome, Safari чи Edge, перебуваючи на роботі, вдома або в дорозі, без потреби встановлювати додаток на комп'ютер.

Команда месенджера позиціює нововведення як частину стратегії "платформної рівності", покликаної забезпечити повноцінне спілкування незалежно від пристрою. На тлі популярності віддаленої роботи й онлайн-співпраці універсальний доступ до відео- та голосових дзвінків стає критично важливим, а вебверсія, яка раніше обмежувалася обміном повідомленнями та медіа, нарешті отримає паритет із мобільними та десктопними рішеннями.

Деталі реалізації ще уточнюються, проте очікується той самий простий інтерфейс: приймання вхідних дзвінків, можливість перемикатися між відео та голосом у процесі розмови й окремий пункт меню на бічній панелі. Якщо після поновлення користувач не бачить нової функції, це означає, що вона ще не активована для його облікового запису — розробка все ще триває.

Нагадаємо, власники старих моделей iPhone втратять доступ до WhatsApp. З 5 травня месенджер зможе працювати лише з пристроями з iOS 15.1 або новішою версією.

Також ми писали, що у WhatsApp з'явилася нова функція, яка значно покращує процес роботи зі стікерами. Користувачі отримали можливість редагувати й формувати цілі набори прямо в чаті.