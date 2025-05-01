Ваш браузер станет телефоном — WhatsApp готовит поддержку звонков в веб-версии

Логотип WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp разрабатывает возможность осуществлять голосовые и видеозвонки непосредственно из браузера, чем уравняет функциональность веб-версии с собственными приложениями для Windows и macOS. После обновления пользователям больше не придется переключаться между платформами, чтобы поддерживать связь на любом устройстве.

Об этом пишет WABetaInfo.

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Что известно о новом функционале

По данным WABetaInfo, новая опция "Voice and Video Calling" пока находится на этапе внутреннего тестирования. Ее уже обнаружили в бета-версии WhatsApp Web, поэтому ожидается, что в одном из будущих релизов в верхней части чатов появится универсальная кнопка вызова. В личных переписках она отображает пиктограмму голосового звонка и открывает выбор между голосовым и видеозвонком, тогда как в групповых разговорах по умолчанию предлагает видеозвонок с возможностью переключиться на голосовой.

Новая функция звонков в веб-версии WhatsApp. фото: WABetaInfo

Ранее звонки оставались прерогативой мобильных приложений и десктопных клиентов WhatsApp, что требовало отдельной установки программ. Появление такой же функции в браузере — существенный шаг к унифицированному опыту: после запуска обновления пользователи смогут звонить прямо в Chrome, Safari или Edge, находясь на работе, дома или в дороге, без необходимости устанавливать приложение на компьютер.

Команда мессенджера позиционирует нововведение как часть стратегии "платформенного равенства", призванной обеспечить полноценное общение независимо от устройства. На фоне популярности удаленной работы и онлайн-сотрудничества универсальный доступ к видео- и голосовым звонкам становится критически важным, а веб-версия, которая ранее ограничивалась обменом сообщениями и медиа, наконец получит паритет с мобильными и десктопными решениями.

Детали реализации еще уточняются, однако ожидается тот же простой интерфейс: прием входящих звонков, возможность переключаться между видео и голосом в процессе разговора и отдельный пункт меню на боковой панели. Если после обновления пользователь не видит новой функции, это означает, что она еще не активирована для его учетной записи — разработка все еще продолжается.

Напомним, владельцы старых моделей iPhone потеряют доступ к WhatsApp. С 5 мая мессенджер сможет работать только с устройствами с iOS 15.1 или более новой версией.

Также мы писали, что в WhatsApp появилась новая функция, которая значительно улучшает процесс работы со стикерами. Пользователи получили возможность редактировать и формировать целые наборы прямо в чате.