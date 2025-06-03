WhatsApp наконец получит имена пользователей — как это будет работать и что изменится

Приложение WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

Мессенджер WhatsApp наконец приближается к функции, которую пользователи считают базовой. В бета-версии 25.17.10.70 команда Meta тестирует возможность авторизации и идентификации по уникальному имени, а не только по номеру телефона.

Об этом пишет Mashable.

Реклама

Читайте также:

Как будут работать имена пользователей

По данным ресурса WABetaInfo, опция находится в разработке и пока недоступна для публичного тестирования. Каждый желающий сможет создать собственное имя, используя буквы, цифры, точки или подчеркивание, но без других спецсимволов. Имена не могут начинаться с "www." или заканчиваться доменами вроде ".com", чтобы предотвратить фишинг, а уже занятые варианты будут недоступны. Когда собеседник сменит свой никнейм, в чате появится системное оповещение об этом. Похожая функция уже реализована в Telegram.

Самое важное — нововведение позволяет скрыть свой номер от незнакомцев и показывать вместо него выбранное имя. Хотя механизм еще может претерпеть изменения, релиз ожидают относительно скоро.

Напомним, WhatsApp давно стал основным каналом коммуникации для миллионов пользователей, что делает его привлекательной целью для спама и мошеннических контактов. Злоумышленники часто присылают нежелательные сообщения и звонки, однако в самом приложении предусмотрены эффективные средства защиты от незнакомцев — правда, соответствующие настройки не всегда на виду.

Также мы писали, что функция сквозного шифрования (E2EE), которая действует по умолчанию в WhatsApp, гарантирует высокий уровень приватности: никто — ни хакеры, ни правоохранители, ни сами сотрудники Meta — не могут просматривать содержимое переписки. К тому же приложение предлагает дополнительные средства безопасности, позволяющие еще надежнее защитить персональные данные.