WhatsApp дозволить вийти з акаунта без видалення — як це працюватиме

Логотип месенджера WhatsApp на екрані смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp тестує нову опцію "Logout", що дозволить тимчасово відключати месенджер на основному смартфоні без повного видалення даних і виходу з груп. Таку функцію виявили під час аналізу коду бета-версії 2.25.17.37.

Про це пише Android Authority.

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Наразі на головному пристрої користувачі можуть лише видалити профіль, і це очищує всю інформацію та автоматично викидає з чатів. У новій збірці в розділі "Обліковий запис" з'являється пункт "Logout", після натискання якого застосунок пропонує один із двох варіантів. Перший повністю стирає дані та налаштування — фактично те саме, що й перевстановлення програми, але без виключення з груп. Другий просто виходить із поточного профілю, залишаючи листування, налаштування та медіафайли на місці. Після повторного входу за тим самим номером усе відновлюється.

Функція буде корисною, коли потрібна коротка перерва від чатів, діагностика проблем або швидке перемикання між кількома обліковими записами. Попри те що аналогічний вихід уже доступний на підключених пристроях (наприклад, у вебверсії), на основному телефоні такої можливості досі не існувало.

Автори відзначають, що опція наразі позначена як "Internal", тож імовірно проходить внутрішнє тестування. Очікується, що спершу вона стане доступною вибраним бета-користувачам, а вже потім — у стабільному релізі. Тим, хто бажає випробувати новинку, доведеться трохи зачекати.

Нагадаємо, WhatsApp уже давно став основною платформою для щоденного спілкування мільйонів людей, що автоматично робить його мішенню для шахраїв і спамерів. Вони надсилають небажані дзвінки й повідомлення, але завдяки прихованим у налаштуваннях функціям користувачі можуть ефективно захиститися від небажаних контактів.

Також ми писали, що наскрізне шифрування (E2EE), яке використовується у WhatsApp за замовчуванням, гарантує високий рівень приватності: ніхто — ні хакери, ні правоохоронці, ні навіть працівники Meta — не мають доступу до ваших листувань. Окрім цього, месенджер пропонує додаткові опції для ще більш надійного захисту особистих даних.