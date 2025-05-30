WhatsApp позволит выйти из аккаунта без удаления — как это будет работать

Логотип мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Фото: Unsplash

WhatsApp тестирует новую опцию "Logout", которая позволит временно отключать мессенджер на основном смартфоне без полного удаления данных и выхода из групп. Такую функцию обнаружили при анализе кода бета-версии 2.25.17.37.

Об этом пишет Android Authority.

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Сейчас на главном устройстве пользователи могут только удалить профиль, и это очищает всю информацию и автоматически выбрасывает из чатов. В новой сборке в разделе "Учетная запись" появляется пункт "Logout", после нажатия которого приложение предлагает один из двух вариантов. Первый полностью стирает данные и настройки — фактически то же самое, что и переустановка программы, но без исключения из групп. Второй просто выходит из текущего профиля, оставляя переписку, настройки и медиафайлы на месте. После повторного входа по тому же номеру все восстанавливается.

Функция будет полезной, когда нужен короткий перерыв от чатов, диагностика проблем или быстрое переключение между несколькими учетными записями. Несмотря на то что аналогичный выход уже доступен на подключенных устройствах (например, в веб-версии), на основном телефоне такой возможности до сих пор не существовало.

Авторы отмечают, что опция пока обозначена как "Internal", поэтому вероятно проходит внутреннее тестирование. Ожидается, что сначала она станет доступной избранным бета-пользователям, а уже потом — в стабильном релизе. Тем, кто желает испытать новинку, придется немного подождать.

Напомним, WhatsApp уже давно стал основной платформой для ежедневного общения миллионов людей, что автоматически делает его мишенью для мошенников и спамеров. Они присылают нежелательные звонки и сообщения, но благодаря скрытым в настройках функциям пользователи могут эффективно защититься от нежелательных контактов.

Также мы писали, что сквозное шифрование (E2EE), которое используется в WhatsApp по умолчанию, гарантирует высокий уровень приватности: никто — ни хакеры, ни правоохранители, ни даже сотрудники Meta - не имеют доступа к вашим перепискам. Кроме этого, мессенджер предлагает дополнительные опции для еще более надежной защиты личных данных.