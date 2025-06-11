Telegram под контролем ФСБ — что это означает для приватности украинцев

Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Более миллиарда людей доверяют Telegram своим ежедневным разговорам, считая мессенджер оплотом приватности. Но журналисты выяснили, что серверной инфраструктурой приложения фактически управляют компании, связанные с российскими спецслужбами, — следовательно, ФСБ потенциально видит больше, чем кажется.

Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории".

Реклама

Читайте также:

Что открыли журналисты

Расследование ставит под сомнение образ Павла Дурова-бунтаря, который якобы спасает пользователей от вмешательства властей. Команда проанализировала IP-адреса, контракты и судебные материалы и выяснила, что ключевым техническим партнером Telegram является карибская фирма Global Network Management (GNM). Ее владелец, бывший петербургский бизнесмен Владимир Веденеев, одновременно руководит российским провайдером "Глобалнет" и годами сотрудничает с госструктурами, обслуживающими секретные комплексы ФСБ.

Дуров утверждал, что покинул Россию в 2014 году после конфликта с властями. Впрочем, утечка данных пограничной службы показывает, что с тех пор он посетил родину более 50 раз, особенно активно — когда в 2019 году искал деньги на покрытие долгов после провала криптопроекта TON. Часть финансирования Telegram в конце концов обеспечили российский госбанк ВТБ и "Альфа Капитал".

В отличие от Signal или WhatsApp, Telegram по умолчанию не использует сквозное шифрование — его надо включать вручную в "секретных чатах". По оценке бывшего сотрудника Антона Розенберга, 98% диалогов остаются "обычными" и хранятся на серверах мессенджера. Дополнительно клиент Telegram отправляет открытый идентификатор устройства (auth_key_id), что облегчает отслеживание трафика провайдерами и спецслужбами.

Особенно это опасно там, где силовые органы контролируют интернет-инфраструктуру, в частности в России и на оккупированных территориях Украины.

Кто контролирует серверы Telegram

Эксперимент с перехватом трафика показал, что все пакеты российских и зарубежных пользователей идут через IP-адреса GNM. В суде в США Веденеев подтвердил, что он единственный имеет авторизованный доступ к дата-центру Telegram в Майами. Тот же предприниматель когда-то возглавлял "пиринговую" сеть DATAIX, обеспечивавшую 90% телеком-рынка Украины. Через DATAIX и "Глобалнет" проходит основной трафик мессенджера в Европе.

Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, "Глобалнет" первым среди российских провайдеров установил глубокую проверку пакетов (DPI) по требованию Роскомнадзора. Параллельно депутаты Госдумы заявили, что Telegram "нашел компромисс" с ФСБ и предоставил техническую возможность следить за "опасными субъектами".

Правозащитники и журналисты фиксируют случаи, когда российские силовики цитируют сообщения из "секретных" чатов или ботов без доступа к самим устройствам. Последний пример — уголовные дела против россиян, которые писали в боты украинских каналов "Крымский ветер" и "Военный Вестник": по данным адвокатов, спецслужбы отслеживали эти обращения больше года.

Еще в 2011 году Дуров писал ФСБ и администрации президента РФ, уверяя, что "ВКонтакте" уже передает "IP-адреса и номера телефонов тысяч пользователей". Сегодня он декларирует "миссию дарить свободу", но цепочка владельцев серверов и контрактов Telegram свидетельствует, что контролировать трафик мессенджера могут люди, тесно связанные с российской государственной машиной.

Напомним, WhatsApp наконец-то приближается к реализации функции, которую многие пользователи считают давно необходимой. В бета-версии 25.17.10.70 команда Meta тестирует возможность входа и идентификации в мессенджере по уникальному имени, а не только по номеру телефона.

Также мы писали, что мессенджер Signal выпустил обновление для Windows, которое запрещает создание скриншотов окна с перепиской. По словам компании, эта функция введена для повышения уровня конфиденциальности и защиты частного общения пользователей.