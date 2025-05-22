Signal блокує скриншоти в Windows 11 — як працює захист екрана

Месенджер Signal на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Месенджер Signal випустив оновлення для Windows, яке блокує можливість створення скріншотів вікна з повідомленнями. Компанія зазначає, що нова функція запроваджена для додаткового захисту конфіденційності користувачів.

Про це пише TechCrunch.

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Функція "захист екрана" в Signal активується автоматично на пристроях з Windows 11. Її мета — перешкодити роботі функції Recall від Microsoft, яка постійно робить скриншоти вмісту екрана для створення історії дій користувача. Цю функцію було представлено торік, але після хвилі критики її реліз призупинили. У квітні 2025 року Microsoft знову почала тестування Recall у рамках програми Windows Preview. Тепер функція є опціональною та має можливість тимчасової зупинки, однак Signal наголошує, що навіть у такому вигляді вона може фіксувати чутливу інформацію.

Як пояснили в компанії, при спробі зробити скриншот з активованим захистом екрана користувач побачить лише порожній екран. Водночас Signal попереджає, що активація цієї функції може порушити роботу деяких інструментів, як-от скринрідери. За потреби її можна вимкнути в налаштуваннях програми: "Signal" — "Приватність" — "Захист екрана". При цьому з'явиться попередження та необхідність підтвердити зміну, щоб уникнути випадкового вимкнення під час редагування інших параметрів.

"Сподіваємося, що команди зі створення ШІ-функцій на кшталт Recall у майбутньому уважніше ставитимуться до таких ризиків. Додатки на кшталт Signal не повинні вдаватися до подібних "дивних хитрощів", аби зберегти конфіденційність і цілісність сервісу — для цього мають існувати належні інструменти для розробників", — у своєму блозі зазначили представники Signal.

Нагадаємо, месенджер Viber вважається безпечнішим за Telegram завдяки вбудованому наскрізному шифруванню. Воно забезпечує додатковий рівень захисту під час спілкування.

Також ми писали, що користувачі месенджера Telegram почали отримувати фальшиві повідомлення, нібито від оператора Vodafone, з попередженням про завершення терміну дії їхнього номера. У тексті йдеться про термінову необхідність заміни SIM-картки. Насправді це нова шахрайська схема, спрямована на отримання доступу до особистої інформації або фінансів абонентів.