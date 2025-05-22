Signal блокирует скриншоты в Windows 11 — как работает защита экрана

Мессенджер Signal на экране смартфона. Фото: Unsplash

Мессенджер Signal выпустил обновление для Windows, которое блокирует возможность создания скриншотов окна с сообщениями. Компания отмечает, что новая функция введена для дополнительной защиты конфиденциальности пользователей.

Об этом пишет TechCrunch.

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Какие последствия для пользователей

Функция "защита экрана" в Signal активируется автоматически на устройствах с Windows 11. Ее цель — помешать работе функции Recall от Microsoft, которая постоянно делает скриншоты содержимого экрана для создания истории действий пользователя. Эта функция была представлена в прошлом году, но после волны критики ее релиз приостановили. В апреле 2025 года Microsoft снова начала тестирование Recall в рамках программы Windows Preview. Теперь функция является опциональной и имеет возможность временной остановки, однако Signal отмечает, что даже в таком виде она может фиксировать чувствительную информацию.

Как пояснили в компании, при попытке сделать скриншот с активированной защитой экрана пользователь увидит только пустой экран. В то же время Signal предупреждает, что активация этой функции может нарушить работу некоторых инструментов, таких как скринридеры. При необходимости ее можно отключить в настройках программы: "Signal" — "Приватность" — "Защита экрана". При этом появится предупреждение и необходимость подтвердить изменение, чтобы избежать случайного отключения при редактировании других параметров.

"Надеемся, что команды по созданию ИИ-функций вроде Recall в будущем будут внимательнее относиться к таким рискам. Приложения вроде Signal не должны прибегать к подобным "странным хитростям", чтобы сохранить конфиденциальность и целостность сервиса — для этого должны существовать надлежащие инструменты для разработчиков", — в своем блоге отметили представители Signal.

Напомним, мессенджер Viber считается безопаснее Telegram благодаря встроенному сквозному шифрованию. Оно обеспечивает дополнительный уровень защиты во время общения.

Также мы писали, что пользователи мессенджера Telegram начали получать фальшивые сообщения, якобы от оператора Vodafone, с предупреждением о завершении срока действия их номера. В тексте говорится о срочной необходимости замены SIM-карты. На самом деле это новая мошенническая схема, направленная на получение доступа к личной информации или финансам абонентов.